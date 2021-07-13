Как распознать энетровирус и защитить ребенка – ответ доктора Комаровского

Евгений Комаровский напомнил родителям, какие вирусы чаще всего атакуют малышей, как их распознать и что делать, чтобы ребенок не заразился

Плохой аппетит, температура, сыпь на руках, ногах и во рту – так проявляются энтеровирусы у детей / Фото: Сегодня

Плохой аппетит, температура, сыпь – так проявляются энтеровирусы и вирус Коксаки, которыми очень часто инфицируются малыши до 5 лет. Как понять, что у ребенка вирусная инфекция и что делать, чтобы малыш не заболел этими и другими вирусными заболеваниями – рассказал известный детский врач Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

Какими вирусными инфекциями часто болеют дети

Энтеровирус 71 (EV 71), вирус Коксаки и эховирусы – это группа вирусов, которые относятся к возбудителям энтеровирусных инфекций и очень часто поражают малышей в возрасте до 5 лет. Хотя иногда болеют и дети от 5 до 10 лет.

Часто родители принимают такую вирусную инфекцию за простуду: малыш становится вялым, слабым, у него повышается температура и пропадает аппетит. Но энтеровирусная инфекция также может проявляться болезненными ранками во рту, сыпью (красного цвета, иногда с волдырями) на ягодицах, ногах и руках, половых органах. Эти вирусы еще называют "рука-нога-рот", потому что проявляются они характерной сыпью в этих областях.

Заразиться можно при контакте с больным человеком, кашле, чихании, а также контакте с поверхностями, зараженными энтеровирусами.

Если ребенок заболел, то лечением должен заниматься педиатр. А чтобы снизить вероятность заражения энтеровирусами, доктор Комаровский рекомендует соблюдать простые правила профилактики.

Как защитить ребенка от заражения энтеровирусами

Избегайте сами контактов с больными людьми, и следите, чтобы ребенок не играл с детьми, у которых явные признаки заболевания – насморк, кашель, сыпь на теле. А также:

Когда сами кашляете, закрывайте рот. Старайтесь меньше касаться лица, особенно грязными руками.

Дезинфицируйте поверхности в доме, чаще мойте руки с мылом себе и приучайте к этому ребенка.

Если заболели, то оставайтесь дома.

Питайтесь сами и кормите ребенка сбалансированной, здоровой пищей.

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