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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как распознать энетровирус и защитить ребенка – ответ доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
13 июля, 09:15
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Евгений Комаровский напомнил родителям, какие вирусы чаще всего атакуют малышей, как их распознать и что делать, чтобы ребенок не заразился
Плохой аппетит, температура, сыпь на руках, ногах и во рту – так проявляются энтеровирусы у детей
Плохой аппетит, температура, сыпь на руках, ногах и во рту – так проявляются энтеровирусы у детей / Фото: Сегодня

Плохой аппетит, температура, сыпь – так проявляются энтеровирусы и вирус Коксаки, которыми очень часто инфицируются малыши до 5 лет. Как понять, что у ребенка вирусная инфекция и что делать, чтобы малыш не заболел этими и другими вирусными заболеваниями – рассказал известный детский врач Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

Какими вирусными инфекциями часто болеют дети

Энтеровирус 71 (EV 71), вирус Коксаки и эховирусы – это группа вирусов, которые относятся к возбудителям энтеровирусных инфекций и очень часто поражают малышей в возрасте до 5 лет. Хотя иногда болеют и дети от 5 до 10 лет.

Часто родители принимают такую вирусную инфекцию за простуду: малыш становится вялым, слабым, у него повышается температура и пропадает аппетит. Но энтеровирусная инфекция также может проявляться болезненными ранками во рту, сыпью (красного цвета, иногда с волдырями) на ягодицах, ногах и руках, половых органах. Эти вирусы еще называют "рука-нога-рот", потому что проявляются они характерной сыпью в этих областях.

Заразиться можно при контакте с больным человеком, кашле, чихании, а также контакте с поверхностями, зараженными энтеровирусами.

Если ребенок заболел, то лечением должен заниматься педиатр. А чтобы снизить вероятность заражения энтеровирусами, доктор Комаровский рекомендует соблюдать простые правила профилактики.

Как защитить ребенка от заражения энтеровирусами

Избегайте сами контактов с больными людьми, и следите, чтобы ребенок не играл с детьми, у которых явные признаки заболевания – насморк, кашель, сыпь на теле. А также:

Читайте также:

  • Когда сами кашляете, закрывайте рот. Старайтесь меньше касаться лица, особенно грязными руками.
  • Дезинфицируйте поверхности в доме, чаще мойте руки с мылом себе и приучайте к этому ребенка.
  • Если заболели, то оставайтесь дома.
  • Питайтесь сами и кормите ребенка сбалансированной, здоровой пищей.

Также ранее мы писали, почему дети стали чаще болеть коронавирусом.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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