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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Сколько фруктов давать ребенку, если он просит их постоянно – ответ доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
8 июля, 16:15
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Евгений Комаровский рассказал, нужно ли ограничивать детей во фруктах, если малыши их постоянно просят. И сколько фруктов вообще должно быть в рационе ребенка
Ограничивать ребенка во фруктах не стоит, если он потом хорошо обедает и ужинает
Ограничивать ребенка во фруктах не стоит, если он потом хорошо обедает и ужинает / Фото: Сегодня

Лето – прекрасная пора, чтобы наполнить рацион ребенка свежими фруктами и ягодами. Но часто дети просят фруктов больше, чем положено по нормам: стоит ли ограничивать детей во фруктах и сколько плодов вообще нужно съедать малышам в день? На эти и другие вопросы ответил известный педиатр Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

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Насколько фрукты вообще важны для детей

Фрукты, как отмечает Евгений Комаровский, самая полезная и вкусная еда для человека, и для детей – в том числе. Известный педиатр рекомендует, чтобы ребенок в течение дня съедал 5 разных фруктов.

Отличная пищевая привычка для ребенка – есть именно фрукты, а не сладости и сахар. Если в рационе ребенка нет сладостей, то есть печенья, конфет, а также жирной пищи, то ограничивать ребенка в употреблении фруктов не стоит.

А если ребенок предпочитает только фрукты, а не другие продукты?

Поедание фруктов не должно мешать формированию у ребенка нормального аппетита. То есть важно поддерживать "золотую середину" в питании ребенка: дети должны есть мясо, овощи, рыбу, каши. Если из-за фруктов аппетит ребенка пропадает, то придется подкорректировать рацион.

Поедание фруктов не должно мешать формированию у ребенка нормального аппетита
Поедание фруктов не должно мешать формированию у ребенка нормального аппетита / Фото: unsplash.com

Иными словами, если между полноценными завтраком и обедом ребенок просит фруктов и потом съедает обед, то ограничивать малыша во фруктах не нужно. То же – между обедом и ужином: фрукты не должны мешать детям потом полноценно поужинать и так далее.

Также раньше мы писали, нужны ли детям заменители сахара.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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