Как помочь обожженной на солнце коже: пошаговая инструкция

Если вы обгорели на солнце, то сметану или масло спрячьте, они навредят еще больше. Как быстро и правильно лечить солнечные ожоги – ликбез от дерматолога

Если сгорел на солнце, то помогут холодные примочки, а не сметана или крем / Фото: Сегодня

Каждый из нас хоть раз обгорал на солнце, а вот лечить солнечные ожоги правильно, увы, многие до сих пор не умеют. Неправильные действия могут навредить еще больше, поэтому в сезон массовых отпусков и пляжного отдыха научимся тому, как не сгореть, а также как суметь оказать помощь при ожоге правильно, если все-таки неприятность произошла: разобраться в этом нам помог врач-дерматовенеролог, дерматолог высшей категории с 20-летним опытом работы Роман Артюхов.

Роман Артюхов / Фото: пресс-служба

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Почему неправильно загорать вообще опасно

Перележал на пляже буквально считанные минуты – и уже кожа "горит", краснеет, притронуться к ней очень больно. Летом, в солнечную погоду риск получить солнечный ожог резко возрастает: ведь "сгореть" можно не только на пляже, а на прогулке или даже по дороге на работу. Поэтому лучший способ – не допускать солнечных ожогов, но об этом позже.

Но если вы все-таки сгорели, то первые симптомы солнечного ожога появятся уже спустя полчаса: кожа краснеет, становится сухой и горячей, зудит, могут даже возникнуть волдыри – это уже опасно инфицированием кожи, когда присоединяется вторичная инфекция. Кроме того, часто повышается температура тела, наступает обезвоживание организма (вплоть до шокового состояния). Если солнечный ожог получает ребенок, то он становится слабым, сонливым, а иногда наоборот – излишне возбужденным.

Солнечные ожоги опасны не только своей болезненностью: если вы любите загорать и периодически "обгораете", то тем самым увеличиваете риск преждевременного старения кожи. Частое пребывание на солнце может обернуться фотодерматитом – острой воспалительной кожной реакцией, также чрезмерная любовь к загару грозит обострением герпеса, акне. Ультрафиолет опасен развитием меланомы, рака кожи, а также провоцирует серьезные повреждения глаз – от ожога роговицы до катаракты. Если вы думаете, что периодическое обгорание на солнце вас закалит, то очень ошибаетесь: при малейших симптомах солнечного ожога нужно срочно оказать помощь.

Как же правильно лечить солнечные ожоги?

В большинстве случаев с солнечными ожогами можно справиться дома самостоятельно, если действовать правильно. Сначала нужно скорее уйти с солнца, идеально – в прохладное помещение, но если рядом такого нет, то как минимум спрятаться в тень или под навес. При сильной тошноте, ознобе, слабости, головной боли, рвоте вызывайте "скорую"! Такие симптомы – признак не только сильного ожога, но и теплового удара.

Лучшее средство при солнечных ожогах кожи – это холодные примочки. То есть раствор для примочек должен быть охлажден именно в холодильнике.

Несмотря на, казалось бы, примитивность данного метода лечения, примочки – лучшее средство, которое дает буквально моментальное облегчение. Для того, чтобы сделать примочку, понадобится:

Раствор 1% борной кислоты, его легко готовить из порошка борной кислоты, который продается в аптеках без рецепта. Или берем черный крепкий чай (без добавок). Вам понадобится 1-1,5 литра такого раствора, который обязательно должен быть холодным. Бинт, марля или кусок простыни: марлю или бинт нужно сложить как минимум в 2 слоя, а лучше – в 4; простыня складывается в 2 слоя.

Важно! Примочки ставятся на обожженную кожу: для этого делается квадрат или прямоугольник из простыни, бинта или марли, равный по размеру площади ожога, намачивается в растворе и прикладывается к поврежденному месту. Перед тем, как наложить примочку на кожу, обязательно тщательно отжимаем жидкость. По мере нагревания повязки, ее меняют, примерно каждые 10-15 минут.

Лучшее средство от солнечных ожогов – холодные примочки, а вот использовать разные спреи и мази сразу после ожога – нельзя! / Фото: Сегодня

То есть намочили – отжали – приложили – подержали до нагревания – снова намочили и так далее. И так – в течение 45 минут или часа, повторяют примочки в течение дня до 2-3 раз. Такое лечение следует проводить первые двое суток после ожога. Начиная же со второго дня или в первый день на ночь добавляют гормональные кремы на основе мометазона или бетаметазона дважды в сутки. Кремы можно использовать 10-12 дней.

Крем наносят очень тонким слоем, он должен очень быстро впитаться: накладывать крем на кожу, как масло на бутерброд – неправильно!

Если сильно болит, а также понялась температура, то можно принять обезболивающие препараты на основе ибупрофена, они также оказывают жаропонижающее и противовоспалительное действие. Но наносить масло, сметану или любые кремы на обожженную кожу нельзя!

Чего в случае любого ожога делать категорически нельзя

До сих пор ошибка № 1 – намазывать на обожженную кожу сметану, кефир, масло, крем и так далее. Это не только НЕ поможет, а наоборот – навредит: при нанесении масла на обожженную кожу образуется тоненькая жировая пленка, которая не дает травмированной коже (а ожог – это травма) охлаждаться. В итоге вы своими руками создаете "парник" на месте ожога, в котором продолжает сохраняться высокая температура.

Если обгорел на солнце, то нельзя тереть обожженную кожу, вскрывать пузыри; а вот пить много воды – нужно! / Фото: Сегодня

Также категорически нельзя:

Обрабатывать ожоги водкой, спиртом, перекисью водорода – любым спиртосодержащим средством. Так вы еще больше усилите боль, пересушите кожу и ее восстановление сильно затянется. Прикладывать к обожженной коже лед: охлаждение именно льдом еще больше травмирует кожу, приводит к отмираниям клеток эпителия. В итоге придется лечить ожог очень долго, да еще заработаете шрамы. Мыть обожженную кожу мылом, тереть мочалкой, скарбом, поскольку любое прикосновение и трение усилит воспалительный процесс. Также не трогайте само место ожога руками, чтобы не внести инфекцию. Обрабатывать ожог антибактериальными мазями и другими средствами, это замедляет заживление и приводит к образованию "мокнущих" участков. Мочиться на ожог – категорический нельзя! Моча не только приведет к проникновению в поврежденную кожу бактерий, но и вызовет еще более сильный ожог. Прокалывать или срезать образовавшиеся волдыри, это самый легкий путь инфицировать и без того поврежденную кожу. Загорать и подвергать места ожогов попаданию солнечных лучей: обгоревшие места нужно закрывать одеждой.

Также откажитесь на период восстановления от алкоголя, крепкого чая и кофе – эти напитки усиливают обезвоживание. А вот пить побольше минеральной негазированной воды комнатной температуры, наоборот, важно и нужно. Также не стоит тратить время на лечение травами – нет данных, что лекарственные травы помогают при ожогах.

А как же средства на основе декспантенола, они же для лечения ожогов?

Известные противоожоговые средства на основе декспантенола применять можно, НО не в первые дни после того, как обгорел на солнце. Если нанести такие средства на горячую свежую обожженную кожу, то эффект будет, как и от масляных средств – рана не сможет качественно охлаждаться.

Средства на основе декспантенола – ранозаживляющие, но не противоожоговые, они хорошо обновляют кожу. Поэтому такие средства хорошо помогут справиться с ожогом уже на этапе выздоровления.

Кроме того, некоторые из этих препаратов содержат цетостеариловый спирт, а спиртовыми средствами острые состояния при ожогах, как помните, не лечат. И вообще, старайтесь не допускать солнечных ожогов, ведь их можно предотвратить.

Как не сгореть на солнце и загорать без проблем

Не игнорируйте простые правила: достаточно пользоваться солнцезащитными средствами и не находиться на солнце долго, особенно в "час пик" его активности. Используйте средства с SPF (Sun Protection Factor), именно она защищают от ультрафиолетовых лучей (UVB). А средства с маркировкой РА – от солнечных (UVA).

На пляж лучше идти до 10 утра или загорать после 16 часов дня / Фото: Pixabay

Любое солнцезащитное средство начинает действовать через 15-30 минут, поэтому наносите его, если вы на пляже, сидя в тени и лишь потом идите загорать. И помните, что загорать лучше с 6 до 10 утра и с 16 до 19 вечера, это самое безопасное время (но солнцезащитный крем используем все равно!). Пользуйтесь солнцезащитными очками, головными уборами, закрывайте тело одеждой, чтобы не получить ожог.

Важно! Даже при фотодерматите можно умеренно загорать, если делать это правильно. Чтобы не спровоцировать аллергию на солнце и не усиливать раздражающее действие солнечных лучей, не пользуйтесь на пляже косметикой, парфюмерией, не принимайте перед походом на пляж лекарства. Также перед поездкой на море откажитесь от пилингов, шлифовок и других процедур, что повышают чувствительность кожи. Согласитесь, что придерживаться этих простых советов не так уж сложно.

Напомним, что ранее мы писали о том, как пользоваться солнцезащитным кремом.