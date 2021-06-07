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Почему солнцезащитный крем нужен не только на пляже и как его выбрать

Сегодня, 09:20

Защитить кожу от губительного воздействия ультрафиолета поможет крем или лосьон с SPF защитой. Что значат эти буквы и как выбрать нужное средство – в материале

Наносить солнцезащитные средства нужно за 30 минут до выхода на улицу или пляж
Наносить солнцезащитные средства нужно за 30 минут до выхода на улицу или пляж
Фото: unsplash.com

С одной стороны, солнечные лучи вредны для кожи, а с другой — нехватка витамина D тоже несет негативные последствия для организма: поэтому защитить кожу поможет солнцезащитное средство. Зачем использовать SPF-защиту в городе, а не только на пляже, как выбрать солнцезащитное средство и как правильно его наносить – рассказала кандидат медицинских наук, врач инъекционных методик омоложения Ольга Аншукова.

Ольга Аншукова
Ольга Аншукова
Фото: пресс-служба

Учитывая долгие зимы и затяжные холода в нашем климатическом поясе, не стоит лишать себя источника витамина D, лучше искать золотую середину и не забывать об использовании SPF.

А что такое SPF и чем же опасно солнце для нашей кожи?

SPF расшифровывается как Sun Protection Factor — то есть фактор защиты от солнца. Говоря на понятном языке, это то, без чего не должен обходиться ни один жаркий и даже холодный сезон, если вы хотите продлить коже молодость и здоровье. Исходящие от солнца ультрафиолетовые лучи разрушительны для кожного барьера. Они делятся на несколько видов, но доходят до поверхности Земли и оказывают на нас влияние UVA и UVB-лучи. Именно такие маркировки стоит искать на средствах, чтобы обеспечить коже надежную защиту от ультрафиолета.

А какие вообще бывают SPF-средства, как в них разобраться?

Основные два вида продуктов — санскрин и санблок. Но нередко SPF-фактор добавляют в домашние линии ухода, чтобы помогать коже и в зимне-осенний сезон, когда о защите по понятным причинам не думаешь. Особо опасно солнце для людей, страдающих гиперпигментацией. Действуя как возбудитель для пигмента, солнце мгновенно "вытаскивает" их снаружи. Поэтому всем людям, страдающим данной проблемой, рекомендуется использовать фактор с защитой 50 во время загара и фактор 30 в обычной жизни, выходя на улицу в жаркое время.

В целом, все, что находится ниже отметки 30 от ультрафиолета фактически не защищает, поэтому не стоит надеяться, что загар с маслом пройдет бесследно.

Текстура продуктов подбирается исключительно исходя из личных ощущений. Выбор Ольги Аншуковой — легкие нежирные текстуры, которые комфортно интегрируются в каждодневную рутину и не оставляют следов на лице. Санскрин и санблок — взаимозаменяемые понятия. Оба работают на отражение солнца от лица, если выражаться буквально, и препятствуют проникновению ультрафиолета в слои эпидермиса.

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Санблок непрозрачен и может оставлять на коже белую пленку. Термин санскрин чаще применяют к лосьонам, которые защищают кожу химически, в то время как санблок создает физический барьер, блокируя УФ-лучи частицами титана и цинка в составе. Данные продукты не используются "для" загара, а напротив — от него. Однако загореть все равно можно. Но загорать, как на пляже, так и в солярии, нужно осторожно.

Для этого нужно использовать фактор защиты 30, а не 50. Но людям с гиперпигментацией долго такие эксперименты проводить нельзя. Максимальное нахождение с отметкой 30 на солнце — не более часа, далее нужно переходить на 50. Если же речь идет не о пляжном отдыхе, а про обычное передвижение в рамках города, достаточно 30 при регулярном обновлении слоя каждые 3-4 часа.

А как правильно наносить такие средства, могут ли они вызвать аллергию?

Наносить солнцезащитные средства нужно за 30 минут до выхода на улицу или пляж тонким слоем. В рамках города обновлять стоит каждые три-четыре часа, на пляже — каждые один-два.

На пляже солнцезащитный крем следует обновлять каждые 1-2 часа
На пляже солнцезащитный крем следует обновлять каждые 1-2 часа
Фото: Depositphotos

Во время использования любого косметического продукта аллергия возможна, если есть индивидуальная непереносимость определенных компонентов в составе. В случае средств с SPF аллергия практически исключена. Если все-таки есть сомнения, можно нанести небольшое количество на руку и проверить на реакцию.

Можно ли людям с гиперпигментацией не пользоваться SPF?

Гиперпигментация может возникать вследствие переизбытка меланина, пигмента, который отвечает за цвет кожи и загар. Конечно, если вы целый день проводите в офисе и не выходите на улицу, риск практически отсутствует, ведь воздействие солнца минимальное, но все-таки есть. Ольга Аншукова советует не пренебрегать SPF и наносить его тонким слоем в начале дня.

А как правильно хранить такие средства?

На солнце, в принципе, ничего нельзя хранить долгое время. За несколько часов на пляже средство не испортится, однако дома храните его при комнатной температуре в темном месте.

Напомним, ранее мы писали, как еще уберечь кожу от старения.

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