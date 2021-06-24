Как не стать жертвой загара: лайфхаки от косметологов

В погоне за бронзовым оттенком кожи легко получить тепловой удар и сильный ожог. Еще бездумный загар может закончиться раком кожи, как этого избежать – в сюжете

Длительное пребывание на солнце ведет к тепловым ударам и ожогам кожи / Фото: Сегодня

Пользуясь долгожданной жарой, народ массово кинулся загорать: любители золотисто-коричневой кожи массово "оккупировали" пляжи. Медики бьют тревогу: бездумное повальное увлечение загоранием может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Чем опасен загар и как не стать его жертвой – разбиралась Дарья Мельник.

Но сделать ваше лето незабываемым поможет не только отдых на пляже: ловите 10 креативных идей, которые помогут вам в этом. Также решить вопрос с давно планируемым путешествием может помочь туристический автогайд с Электромобиль Jaguar. Но куда бы вы не отправились, постарайтесь не стать жертвой загара.

Почему же опасно загорать под открытым солнцем

Любовь к "оздоровлению" от заката до рассвета под лучами палящего солнца приводит не только к тепловым ударам и ожогам кожи. Хотя, как от легкого покраснения кожи, так непосредственно ожога организму наносится вред. Даже после аллергической реакции на солнце (фотодерматита) могут навсегда остаться пигментные пятна.

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Как отмечает Ольга Тарнавская, врач-дерматовенеролог, солнечные лучи вызывает множество кожных заболеваний: сами по себе аллергия, зуд, жжение, покраснение кожи и ожоги неприятны и болезненны.

А длительное пребывание на открытом солнце провоцирует появление маленьких пигментных пятен темно-коричневого цвета. От них недалеко до предракового состояния – базеломы, а также меланомы рака кожи.

Вообще загар – это защитная реакция организма на воздействие ультрафиолета, к тому же, отмечает анти-эйдж терапевт, врач-дерматолог-косметолог Ольга Хусид, солнце очень старит кожу. Поэтому важно защищать кожу, использовать не просто кокосовое или другое масло, когда загораете, а специальные солнцезащитные средства. И загорать нужно в правильное время.

А когда лучше загорать и чем защитить кожу от солнца?

Сейчас нужно быть очень осторожным на солнце, потому что солнечный день сейчас максимально активен. Поэтому всем без исключения медики советуют использовать крема SPF (Sun Protection Factor), то есть с фактором защиты от солнца.

На пляж лучше идти до 10 утра или загорать после 16 часов дня / Фото: Pixabay

Для лица фактор защиты должен быть не менее 50, а для тела пользуйтесь кремом с уровнем SPF не менее 30 единиц. Не игнорируйте эти простые правила, иначе вместо насыщения кожи витамином D можно получить ожоги и тепловой удар. И это еще не самые большие риски!

Самое безопасное время для загара – с 8 до 10 утра, а потом – только после 16 дня. И то, длительно находиться именно под открытым солнцем опасно, можно получить ожог даже используя крем SPF.

Если все-таки обгорели и под рукой нет аптечных средств, то уменьшить ожог можно чистой пресной прохладной водой.

Напомним, что ране мы писали, как загорать с аллергией на солнце без вреда.