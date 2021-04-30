Зачем пользоваться солнцезащитным кремом в городе и как правильно его выбрать
Выходя на солнце, кожу нужно защищать SPF-кремом. Но пляжный крем для города не подходит, на каждый день выбирайтет средство с уровнем защиты не более 30
Все чаще на улице солнечные дни, и все больше наша кожа подвергается воздействию ультрафиолета. Однако солнцезащитный пляжный крем, который некоторые женщины наносят даже в черте города, скорее навредит, чем защитит. Можно ли обойтись без солнцезащитного крема, какой выбрать и как правильно им пользоваться – рассказала косметолог Яна Коркодим.
Солнечные ванны — это не только нужный нам витамин D, хорошее настроение или красивый загар. Длительное пребывание на солнце может привести к преждевременному старению кожи, раннему появлению морщин, понижению активности иммунной системы и даже риску развития катаракты и рака кожи. А всё из-за ультрафиолетовых лучей. Поэтому пользоваться солнцезащитным кремом нужно не только на пляже, но и в городской черте. Только важно знать, как это правильно делать, а когда вообще можно обойтись без солнцезащитного крема.
Сама аббревиатура SPF означает Sun Protection Factor — то есть фактор защиты от солнца. Такие средства защитят нашу кожу от пигментации и преждевременного старения, но сами по себе они достаточно агрессивные. Если ваша кожа склонна к образованию пигментных пятен, то пользоваться таким кремом, выходя на улицу, необходимо.
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Другое дело, если вы едете на работу на собственном авто, а возвращаетесь уже после 19 вечера, когда пик солнечной активности прошел. Или целый день будете находиться в тени, особенно в самое опасное время, то есть в полдень. Но если предстоит передвигаться по улице, то лучше защитить свою кожу с помощью солнцезащитного крема. И делать это пора уже сейчас, ведь солнце с каждым днем все ярче и сильнее.
Нет никакой нужды наносить крем рано утром и находиться в нем целый день, если вы будете передвигаться на работу или по делам в 7-8 утра. Если вы знаете, что в течение дня предстоит передвигаться по улице, то возьмите крем с собой и нанесите перед выходом на солнце.
Конечно, есть люди с очень светлой и чувствительной кожей, в таком случае подобрать средство поможет специалист. Да и в любом случае, если вы никогда не были у косметолога, дерматолога, не знаете свой тип кожи и способы правильного ухода за ней, то стоит исправить этот момент.
Использование пляжных кремов на каждый день, да еще в качестве солнцезащитного крема для лица – очень плохая идея, не нужно этого делать. Такие кремы выпускаются в основном в объемных бутылочках или емкостях, соответственно они рассчитаны на длительное пользование. Чтобы такой крем дольше сохранился, в него добавляют различные консерванты, в том числе антибактериальные средства. Поэтому для ежедневного использования такие кремы не подходят, да и на пляже ими тоже нужно правильно пользоваться.
Наносить крем для загара тоже нужно непосредственно перед тем, как загорать, а не дома. Конечно, если вы не собираетесь идти по улице в самое "пекло" – но в такое время на улицу лучше не выходить, и тем более – не загорать. После того, как позагорали, крем нужно смыть прямо на пляже, в пляжном душе, не оставляйте его на коже.
Отдельно обратите внимание на то, где вы держите крем во время отдыха на пляже. Держать бутылочки на открытом солнце нельзя, крем испортится. Если вы взяли крем и почувствовали, что бутылка нагрелась, то его придется выбросить.
Вообще, чтобы получить красивый загар и сохранить кожу здоровой, загорайте в тени. Да, на это уйдет больше времени, но загар будет ничуть не хуже того, что под открытыми лучами. А пользы для здоровья – больше.
Напомним, что ранее мы писали о том, какие ингредиенты солнцезащитного крема могут навредить.
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