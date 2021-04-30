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Зачем пользоваться солнцезащитным кремом в городе и как правильно его выбрать

Сегодня, 18:21

Выходя на солнце, кожу нужно защищать SPF-кремом. Но пляжный крем для города не подходит, на каждый день выбирайтет средство с уровнем защиты не более 30

Все чаще на улице солнечные дни, и все больше наша кожа подвергается воздействию ультрафиолета. Однако солнцезащитный пляжный крем, который некоторые женщины наносят даже в черте города, скорее навредит, чем защитит. Можно ли обойтись без солнцезащитного крема, какой выбрать и как правильно им пользоваться – рассказала косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодим
Яна Коркодим
Фото: пресс-служба

Зачем вообще нужен солнцезащитный крем?

Солнечные ванны — это не только нужный нам витамин D, хорошее настроение или красивый загар. Длительное пребывание на солнце может привести к преждевременному старению кожи, раннему появлению морщин, понижению активности иммунной системы и даже риску развития катаракты и рака кожи. А всё из-за ультрафиолетовых лучей. Поэтому пользоваться солнцезащитным кремом нужно не только на пляже, но и в городской черте. Только важно знать, как это правильно делать, а когда вообще можно обойтись без солнцезащитного крема.

И когда же наносить крем с SPF не нужно?

Сама аббревиатура SPF означает Sun Protection Factor — то есть фактор защиты от солнца. Такие средства защитят нашу кожу от пигментации и преждевременного старения, но сами по себе они достаточно агрессивные. Если ваша кожа склонна к образованию пигментных пятен, то пользоваться таким кремом, выходя на улицу, необходимо.

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Как выбрать солнцезащитный крем

Другое дело, если вы едете на работу на собственном авто, а возвращаетесь уже после 19 вечера, когда пик солнечной активности прошел. Или целый день будете находиться в тени, особенно в самое опасное время, то есть в полдень. Но если предстоит передвигаться по улице, то лучше защитить свою кожу с помощью солнцезащитного крема. И делать это пора уже сейчас, ведь солнце с каждым днем все ярче и сильнее.

А как правильно делать: нанести крем утром перед работой?

Нет никакой нужды наносить крем рано утром и находиться в нем целый день, если вы будете передвигаться на работу или по делам в 7-8 утра. Если вы знаете, что в течение дня предстоит передвигаться по улице, то возьмите крем с собой и нанесите перед выходом на солнце.

Важный момент – для защиты от ультрафиолета в городской черте вам не нужен крем с высоким SPF уровнем, для города нужно выбирать средство с уровнем от 15 до максимум 30 SPF.

Конечно, есть люди с очень светлой и чувствительной кожей, в таком случае подобрать средство поможет специалист. Да и в любом случае, если вы никогда не были у косметолога, дерматолога, не знаете свой тип кожи и способы правильного ухода за ней, то стоит исправить этот момент.

А почему нельзя пользоваться своим пляжным кремом – его осталось много с прошлого года?

Использование пляжных кремов на каждый день, да еще в качестве солнцезащитного крема для лица – очень плохая идея, не нужно этого делать. Такие кремы выпускаются в основном в объемных бутылочках или емкостях, соответственно они рассчитаны на длительное пользование. Чтобы такой крем дольше сохранился, в него добавляют различные консерванты, в том числе антибактериальные средства. Поэтому для ежедневного использования такие кремы не подходят, да и на пляже ими тоже нужно правильно пользоваться.

Как же правильно пользоваться пляжным кремом?

Наносить крем для загара тоже нужно непосредственно перед тем, как загорать, а не дома. Конечно, если вы не собираетесь идти по улице в самое "пекло" – но в такое время на улицу лучше не выходить, и тем более – не загорать. После того, как позагорали, крем нужно смыть прямо на пляже, в пляжном душе, не оставляйте его на коже.

Пляжный крем наносите перед тем, как загорать и не храните на открытом солнце
Пляжный крем наносите перед тем, как загорать и не храните на открытом солнце

Отдельно обратите внимание на то, где вы держите крем во время отдыха на пляже. Держать бутылочки на открытом солнце нельзя, крем испортится. Если вы взяли крем и почувствовали, что бутылка нагрелась, то его придется выбросить.

Вообще, чтобы получить красивый загар и сохранить кожу здоровой, загорайте в тени. Да, на это уйдет больше времени, но загар будет ничуть не хуже того, что под открытыми лучами. А пользы для здоровья – больше.

Напомним, что ранее мы писали о том, какие ингредиенты солнцезащитного крема могут навредить.

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