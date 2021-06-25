Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как пережить жару: носить лен, пить воду и что еще советует врач

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
25 июня, 13:30
Копировать ссылку
Аномальная жара загоняет украинцев в фонтаны и укладывает в обморок. Что носить и как себя вести, чтобы не стать жертвой жары – в сюжете
Выходя из дома, наносите на кожу солнцезащитный крем и не забывайте питьевую воду
Выходя из дома, наносите на кожу солнцезащитный крем и не забывайте питьевую воду / Фото: Сегодня

Обмороки прямо в транспорте – вот до чего доводит жара: однако экологи прогнозируют, что нам следует привыкать к ней и искать способы себя защитить. Почему с каждым летом становится все жарче, как пережить жару, какие советы медиков в этом помогут – разбирался Василий Богайчик.

Но каким будет лето, несмотря на жару, зависит от вас: ловите 10 креативных идей, которые сделают эту горячую пору незабываемой. А чтобы в жару было легче путешествовать, важно позаботиться о комфортном авто: в этом поможет туристический автогайд с электромобилем Jaguar.

Аномальная жара – как долга она продлиться и к чему готовиться

В столице сегодня за 30 градусов жары, а на Закарпатье вообще под 40. Прогноз экологов не радует: лето и дальше будет удивлять нас тепловыми рекордами.

Читайте также:

Сегодняшний климат в Киеве – это примерно климат Херсона или Николаева 20-летней давности, отмечает эколог Евгений Дикий. То есть произошло смещение климатического пояса примерно 400 километров. Нам придется привыкать к таким температурам, поскольку каждое следующее лето будет поражать жарой.

Немного перевести дух природа позволит уже завтра: Александра Хала, синоптик украинского гидрометцентра сообщает, что ослабление жары ожидается уже с субботы.

Но завтра станет прохладнее только в западных областях страны. Ведь как раз начиная с субботы будут двигаться к нам более холодные воздушные массы из Атлантики. Но затем лето вновь "включит" жару на всю мощность, прогнозируют синоптики.

Как же пережить жару, что говорят медики?

Люди спасаются в фонтанах, ходят с зонтиками, чтобы закрыть лицо и голову от попадания солнечных лучей. Но этого недостаточно: выходя из дома, наносите на кожу солнцезащитный крем, надевайте очки от солнца и всегда имейте под рукой бутылку чистой питьевой воды. А еще, как бы странно не звучало, одежда в жару должна закрывать как можно больше частей тела.

Одеваться слишком открыто в жару как раз неправильно, терапевты советуют закрывать тело
Одеваться слишком открыто в жару как раз неправильно, терапевты советуют закрывать тело / Фото: Сегодня

Терапевты советуют одеваться как арабские шейхи для того, чтобы помешать солнцу обезвоживать организм. Терапевт Вероника Степаненко советует носить одежду из легких тканей, например, льна: потому что, когда открыто очень много частей тела, мы теряем гораздо больше жидкости из-за испарения и потения. И напоследок еще один совет терапевта – в сильную жару пейте воду только комнатной температуры, не холодную. А также откажитесь от копченой и соленой пищи.

Напомним, ранее мы писали, как спасаться от жары советует доктор Комаровский.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 июня
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
12
дней
01
часов
38
минут
46
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Сделать 4000 шагов в течение дня
Тренироваться
Лайфхак дня
Как быстро и компактно собрать чемодан в отпуск
Хакнуть
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять