Как пережить жару: носить лен, пить воду и что еще советует врач

Обмороки прямо в транспорте – вот до чего доводит жара: однако экологи прогнозируют, что нам следует привыкать к ней и искать способы себя защитить. Почему с каждым летом становится все жарче, как пережить жару, какие советы медиков в этом помогут – разбирался Василий Богайчик.
Но каким будет лето, несмотря на жару, зависит от вас: ловите 10 креативных идей, которые сделают эту горячую пору незабываемой. А чтобы в жару было легче путешествовать, важно позаботиться о комфортном авто: в этом поможет туристический автогайд с электромобилем Jaguar.
Аномальная жара – как долга она продлиться и к чему готовиться
В столице сегодня за 30 градусов жары, а на Закарпатье вообще под 40. Прогноз экологов не радует: лето и дальше будет удивлять нас тепловыми рекордами.
Сегодняшний климат в Киеве – это примерно климат Херсона или Николаева 20-летней давности, отмечает эколог Евгений Дикий. То есть произошло смещение климатического пояса примерно 400 километров. Нам придется привыкать к таким температурам, поскольку каждое следующее лето будет поражать жарой.
Немного перевести дух природа позволит уже завтра: Александра Хала, синоптик украинского гидрометцентра сообщает, что ослабление жары ожидается уже с субботы.
Но завтра станет прохладнее только в западных областях страны. Ведь как раз начиная с субботы будут двигаться к нам более холодные воздушные массы из Атлантики. Но затем лето вновь "включит" жару на всю мощность, прогнозируют синоптики.
Как же пережить жару, что говорят медики?
Люди спасаются в фонтанах, ходят с зонтиками, чтобы закрыть лицо и голову от попадания солнечных лучей. Но этого недостаточно: выходя из дома, наносите на кожу солнцезащитный крем, надевайте очки от солнца и всегда имейте под рукой бутылку чистой питьевой воды. А еще, как бы странно не звучало, одежда в жару должна закрывать как можно больше частей тела.
Терапевты советуют одеваться как арабские шейхи для того, чтобы помешать солнцу обезвоживать организм. Терапевт Вероника Степаненко советует носить одежду из легких тканей, например, льна: потому что, когда открыто очень много частей тела, мы теряем гораздо больше жидкости из-за испарения и потения. И напоследок еще один совет терапевта – в сильную жару пейте воду только комнатной температуры, не холодную. А также откажитесь от копченой и соленой пищи.
Напомним, ранее мы писали, как спасаться от жары советует доктор Комаровский.