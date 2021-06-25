Как пережить жару: носить лен, пить воду и что еще советует врач

Аномальная жара загоняет украинцев в фонтаны и укладывает в обморок. Что носить и как себя вести, чтобы не стать жертвой жары – в сюжете

Выходя из дома, наносите на кожу солнцезащитный крем и не забывайте питьевую воду / Фото: Сегодня

Обмороки прямо в транспорте – вот до чего доводит жара: однако экологи прогнозируют, что нам следует привыкать к ней и искать способы себя защитить. Почему с каждым летом становится все жарче, как пережить жару, какие советы медиков в этом помогут – разбирался Василий Богайчик.

Но каким будет лето, несмотря на жару, зависит от вас: ловите 10 креативных идей, которые сделают эту горячую пору незабываемой. А чтобы в жару было легче путешествовать, важно позаботиться о комфортном авто: в этом поможет туристический автогайд с электромобилем Jaguar.

Аномальная жара – как долга она продлиться и к чему готовиться

В столице сегодня за 30 градусов жары, а на Закарпатье вообще под 40. Прогноз экологов не радует: лето и дальше будет удивлять нас тепловыми рекордами.

Сегодняшний климат в Киеве – это примерно климат Херсона или Николаева 20-летней давности, отмечает эколог Евгений Дикий. То есть произошло смещение климатического пояса примерно 400 километров. Нам придется привыкать к таким температурам, поскольку каждое следующее лето будет поражать жарой.

Немного перевести дух природа позволит уже завтра: Александра Хала, синоптик украинского гидрометцентра сообщает, что ослабление жары ожидается уже с субботы.

Но завтра станет прохладнее только в западных областях страны. Ведь как раз начиная с субботы будут двигаться к нам более холодные воздушные массы из Атлантики. Но затем лето вновь "включит" жару на всю мощность, прогнозируют синоптики.

Как же пережить жару, что говорят медики?

Люди спасаются в фонтанах, ходят с зонтиками, чтобы закрыть лицо и голову от попадания солнечных лучей. Но этого недостаточно: выходя из дома, наносите на кожу солнцезащитный крем, надевайте очки от солнца и всегда имейте под рукой бутылку чистой питьевой воды. А еще, как бы странно не звучало, одежда в жару должна закрывать как можно больше частей тела.

Одеваться слишком открыто в жару как раз неправильно, терапевты советуют закрывать тело / Фото: Сегодня

Терапевты советуют одеваться как арабские шейхи для того, чтобы помешать солнцу обезвоживать организм. Терапевт Вероника Степаненко советует носить одежду из легких тканей, например, льна: потому что, когда открыто очень много частей тела, мы теряем гораздо больше жидкости из-за испарения и потения. И напоследок еще один совет терапевта – в сильную жару пейте воду только комнатной температуры, не холодную. А также откажитесь от копченой и соленой пищи.

Напомним, ранее мы писали, как спасаться от жары советует доктор Комаровский.