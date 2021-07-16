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Нужны ли детям солнцезащитные очки – ответил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
16 июля, 17:30
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Евгений Комаровский рассказал, что детям до 10 лет нужны специальные детские очки для защиты от солнца. Как их выбрать – в материале
Солнцезащитные очки нужны детям, до 12 лет - детские, а потом можно пользоваться взрослыми
Солнцезащитные очки нужны детям, до 12 лет - детские, а потом можно пользоваться взрослыми / Фото: Сегодня

Ультрафиолет вреден для нашего зрения, а глаза малышей еще более чувствительны и могут пострадать от солнечных лучей. Зачем детям солнцезащитные очки, какие именно следует выбирать и чем губительны солнечные лучи для зрения – рассказал популярный педиатр Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

Для родителей мы собрали 10 лайфхаков, которые помогут сделать ваше лето незабываемым. А еще узнайте, какие тренды женской красоты становятся сегодня популярны в медиа и кто задает моду.

Почему детям нужны специальные солнцезащитные очки

В первую очередь очки детям нужны для защиты зрения от солнца, вернее – ультрафиолетовых лучей.

Хрусталик, роговица и слизистая оболочка детских глаз очень восприимчива к губительному действию ультрафиолета, особенно у детей в возрасте до 10 лет. Солнцезащитными очками для взрослых могут пользоваться дети, которым уже больше 12 лет.

А какие именно модели очков подходят детям?

Линзы в детских очках должны быть поликарбонатными – это самый травмобезопасный материал, а оправа и очки – пластиковые. Также важно, чтобы материалы были гипоаллергенными и не вызвали раздражение или аллергию у ребенка.

Для детских глаз больше подходят серые, коричневые или желто-коричневые линзы
Для детских глаз больше подходят серые, коричневые или желто-коричневые линзы / Фото: freepik.com

Выбирайте модель очков вместе с ребенком, и обратите внимание, чтобы на оправе была указан уровень защиты от УФ-лучей. Модель должна соответствовать возрасту ребенка, известные бренды всегда указывают такие данные.

Степень защиты от ультрафиолета не зависит от цвета и затемнения линз! Выбирайте уровень УФ-защиты не ниже 99-100%.

Для детских глаз больше подходят серые, коричневые или желто-коричневые линзы. Синие, голубые или розовые линзы стимулируют расширение зрачка, это вредно, особенно если находиться в очках долго. Также следите, чтобы линзы на детских очках были целыми, без царапин.

Как быть, если ребенок поцарапал свои очки?

Поврежденные очки или линзы в них следует заменить новыми. И менять очки ребенку следует не реже 1 раза в 2 года, поскольку он растет.

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Объясните малышу, зачем нужны солнцезащитные очки, учите его правильно ними пользоваться и ухаживать. Солнцезащитные очки нужно регулярно мыть и протирать, класть в футляр или на поверхность следует линзами вверх.

Также раньше мы писали, как развеселить ребенка в дороге полезными играми.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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