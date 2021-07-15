Как загорать беременным без вреда для себя и здоровья малыша

Загорать будущим мамам нужно с осторожностью на любом сроке беременности. Как загорать правильно и к чему приведет игнорирование таких правил – в статье

Загорать и купаться будущим мамам можно, но соблюдая некоторые правила / Фото: unsplash.com

Солнце, без которого мы не получим витамин D и красивый загар, может навредить – особенно если загорает будущая мама. При беременности загорать можно, только делать это важно правильно. Чем опасен загар для будущей мамы и малыша, когда лучше загорать беременным, какими средствами защиты пользоваться – рассказала акушер-гинеколог Анна Осьмак.

Анна Осьмак / Фото: пресс-служба

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Можно ли беременным вообще загорать и на каких сроках?

Загорать и купаться будущим мамам можно: на ранних сроках – даже под открытым солнцем. Но нужно выбирать время, когда солнечные лучи меньше всего активны и нет сильной жары. Потому что именно жара, то есть высокая температура воздуха, а не только открытые солнечные лучи могут вызвать перегревание и тепловой удар. А на ранних сроках беременности происходит закладка всех органов и систем малыша, и тепловой удар может негативно на это повлиять. Также любому человеку, а не только будущим мамам не следует находиться под открытым солнцем в самый пик его активности.

Загорать на ранних сроках беременности следует рано утром и вечером, а на боле поздних – еще и в тени или под тентом. Поскольку под открытым солнцем можно не только обгореть, а еще спровоцировать обострение некоторых состояний, да и загар у беременных проявляется быстрее.

Почему беременные быстрее загорают и какие могут быть проблемы?

У беременных клетки кожи меланоциты сильнее реагируют на ультрафиолетовое излучение. Это связано с повышенным уровнем эстрогенов в организме в период беременности. А еще от загара могут измениться родинки – как поменяться цвет, так и их количество. Поэтому будущим мамам нужно особенно осторожно загорать – те места, где много родинок, лучше не выставлять на открытое солнце.

Также солнечные лучи могут ухудшить состояние при варикозной болезни. Потому что стенки вен при нагревании расширяются, теплообмен затрудняется, снижается артериальное давление – все это ведет к застою крови в венах. Чем больше застой крови – тем сильнее давление на венозную стенку, соответственно, вена будет еще больше расширяться.

Поэтому при склонности к варикозу, а тем более явных венозных узлах пребывание на солнце нужно ограничивать.

И если будущая мама решила позагорать – то лучше прятаться в тени или под зонтиком, и даже прячась от открытого солнца важно пользоваться защитным средством с SPF не менее 30. А на пляже лучше 50 – чем кожа светлее, тем выше должен быть фактор защиты от солнечных лучей!

Какими же солнцезащитными средствами можно пользоваться беременным?

Выбирая солнцезащитный крем, проверяйте – на нем должна быть надпись "разрешено во время беременности". А еще лучше выбирать солнцезащитные средства, которые выпускают для детей. Во время беременности кожа может отреагировать даже на то средство, которое раньше не вызывало пигментации или аллергии. Поэтому можно протестировать крем на коже предплечья, чтобы стало ясно, есть реакция на средство или нет.

Беременным лучше пользоваться детскими солнцезащитными кремами / Фото: unsplash.com

Лучше избегать средств с маслами, особенно эфирными. Поскольку, как уже сказано, под влиянием гормонов кожа у беременных более чувствительная: может возникнуть раздражение. Лучше остановить выбор на креме или молочке, они не поглощаются кожей, а образуют на ней защитную пленку, которую потом легко смыть. Даже если крем водостойкий, нанесите средство повторно, если искупались. Оптимальный же интервал нанесения солнцезащитных кремов во время загорания – каждые 2 часа.

А если беременная загорает, то нужен ли ей дополнительно витамин D?

Если будущая мама живет в морском регионе или стране, где инсоляция высокая, то витамина D ее организм вырабатывает достаточно. В остальных случаях, в том числе и в Украине, 50% жителей наблюдается дефицит витамина D.

Лучше всего узнать наверняка есть или нет у беременной дефицит витамина D – для этого сдается кровь на показатель 25-ОН витамин D. И только тогда врач, который ведет беременность, порекомендует нужно ли будущей маме дополнительный прием препарат именно летом. Норма витамина D – не меше 40 нг/мл (или не менее 75 нмоль/л).

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