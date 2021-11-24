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Как начать заниматься йогой дома – ТОП-5 асан, что вернут вкус к жизни

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
24 ноября, 15:00
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Хочется чувствовать себя счастливее, радостнее, снять хроническую усталость, сделать тело гибким без таблеток? Займитесь йогой! С каких асан начать – в статье
Начать заниматься йогой дома лучше с простых, базовых асан
Начать заниматься йогой дома лучше с простых, базовых асан / Фото: Коллаж: Сегодня

Регулярные занятия йогой сделают ваше тело сильнее и здоровее, а каждый день – радостнее и полноценнее. Какие асаны (упражнения и позы) подойдут новичкам и не только им и что важно учесть при занятии йогой – помогла разобраться йога-тичер Юлия Климович.

Юлия Климович
Юлия Климович / Фото: пресс-служба

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С чего начать занятия йогой?

Начать можно с любой позы в положении стоя и сидя, поскольку такие асаны помогут развить равновесие и силу. В таких положениях укрепляются суставы и мышцы, так вы привыкнете дышать полной грудью, улучшится осанка, работа пищеварительных органов и т.д.

Если вы никогда не занимались йогой, то начальное обучение нужно пройти с йога-тичером
Если вы никогда не занимались йогой, то начальное обучение нужно пройти с йога-тичером / Фото: freepik.com

Конечно, как и в любом деле, впервые начиная заниматься йогой, правильнее всего обратиться к учителю: йога-тичер подскажет, как избегать основных ошибок. А затем вам будет легче заниматься дома самостоятельно. В любом случае, важно учесть ряд важных моментов.

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Можно ли есть перед занятиями йогой?

Заниматься лучше на пустой желудок, если вы недавно поели, то не стоит делать асаны – вся энергия уйдет на переваривание пищи. В итоге полноценного занятия не выйдет, съеденная пища будет перемещаться в желудке, особенно когда выполняете перевернутые позы.

Поэтому лучше подождать пару часов, если вы недавно поели. Или когда остро хотите есть, и как раз есть время и настроение для занятий, то перекусите слегка, важно прослушиваться к собственному самочувствию.

А если больно при йоге, надо ли терпеть?

Помните – "хорошей" боли быть не может: если вы чувствуете лишь дискомфорт в мышцах, то это нормально. Значит, прорабатываемое место ранее "дремало", не использовалось. И совсем иное – боль в суставах, особенно в коленях, нижней части спины или шее.

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Боль в суставах говорит о сильном растяжении сухожилия или связок, а эти соединительные ткани растягивать не нужно. Реагируйте на сигналы собственного тела, это важно. Если вы научитесь более бережно обращаться с телом, это поможет быть более чутким к самому себе и окружающим людям.

Если ощущения во время выполнения асаны вам неприятны – прекращайте ее делать
Если ощущения во время выполнения асаны вам неприятны – прекращайте ее делать / Фото: freepik.com

Если ощущаете, что позу выполняете неверно или ощущения во время выполнения асаны вам неприятны – прекращайте делать. Один из важных аспектов йоги – это уважение к своему телу, внимание к изменениям, которые в нем происходят. Если хочется отдохнуть – тогда отдохните, а когда тело достаточно гибкое, важно научиться поддерживать суставы с помощью мышц.

Что учесть при занятии йогой, особенно женщинам?

Женщинам в период менструации стоит избегать перевернутых поз, сильных прогибов спины, а также поз стоя. Также в этот период не перегружайте суставы, используйте более созерцательные и пассивные позы.

В период беременности важно сохранять больше пространства для малыша, поэтому не слишком растягивайте область живота и таза. А вообще для новичков или недавно практикующих йогу лучше начать с самой основной базы:

1. Простая поза – сукхасана. Выполняется сидя, со скрещенными ногами. Для удобства можно положить под ягодицы "кирпич", сесть на подушку или свернуть обычное полотенце.

Простая поза сукхасана – это базовая асана в йоге
Простая поза сукхасана – это базовая асана в йоге / Фото: Коллаж: Сегодня

Эта поза укрепит спину, также она является базовой позой, которая подготавливает тело к медитациям (видео @nadyaspoint).

Важно опустить лопатки, расслабить внутреннюю поверхность бедер и приподнять грудную клетку. Ноги скрещиваются так: сначала левая, подкладывая левую ступню под правое бедро.

Затем – скрещивается правая нога, правая ступня – под левое бедро. Сделайте 5-10 вдохов, затем облокотившись на пальцы рук, выпрямите ноги и поменяйте их положение.

2. Поза ребенка или поза героя (лицом вниз) – адхо мухка вирасана. это одна из лучших поз для снятия напряжения и боли в спине, расслабления и снятия усталости. Нужно опуститься на колени, расставив их на расстоянии 30 см (видео – Anna Kolmakova).

Затем опуститься на пятки, полностью вытягивая руки, чтобы кисти легли на пол. Выходить из позы нужно отведя кисти рук под плечи, и затем – подняться на колени. Также для удобства новичкам можно подложить под стопы подушку или полотенце.

3. Поза горы – тадасана. Нужно стать, соединив ступни и вытянув руки пальцами вниз. Изначально, если колени сильно давят друг на друга, допускается расставить ступни на 10 см, но нужно добиться именно их соединения (видео – @yogatanya).

Затем бедра и коленные чашечки напрягаются и поднимаются, когда вы "вжимаете" бедра в заднюю поверхность ног. Поднимайте пальцы ног, чтобы поднять свод стопы.

Не опуская свода стопы, вытягивайте пальцы ног – а затем опускайте их вновь на пол. Эта поза научит твердо стоять на ногах и поможет внутренним органам слаженно работать.

4. Врикшасана или поза дерева, она учит самообладанию и терпению. Сначала принимаем позу горы, затем поворачиваем наружу левую ступню и бедро, поднимаем левую ступню (можно помочь поставить ее руками).

Затем попытайтесь сложить руки перед грудью. Чтобы не падать, можно "зацепиться" за любой предмет взглядом перед собой и концентрироваться на нем (видео – "Йога со вкусом").

5. Уткатасана – поза энергии (поза стула). Начните с позы горы, затем станьте прямо, вытяните руки вверх, потом ноги сгибаются в коленях, пока не становятся параллельно полу.

Если образовался прогиб в пояснице, то он убирается за счет скругления копчика чуть-чуть вниз (видео – Наталья Полянская).

Пятки не отрываются от пола, нижняя часть спины не напрягается, руки выводятся вверх. Асана поможет раскрыть грудную клетку, укрепить ноги, снимет тревожность и депрессию.

Также мы писали, как продышать стресс с помощью йоги.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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