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Идеальное тело: какой вид тренировок выбирает Анджелина Джоли

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
15 ноября, 13:59
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Изнуряющие диеты, липосакция, ежедневные походы в спортзал – это не выбор голливудской звезды. Рассказываем, как Джоли поддерживает тело в идеальной форме
Анджелина Джоли продемонстрировала прекрасную физическую форму
Анджелина Джоли продемонстрировала прекрасную физическую форму / Фото: elle.com

Анджелина Джоли знает, как привлечь внимание поклонников, появляясь в шикарных нарядах от кутюр на красных дорожках в честь премьеры фильма Marvel "Вечные". В картине актриса сыграла сильную и могущественную Вечную – Тену.

К роли Джоли готовилась достаточно активно, тренируясь с различными мечами, копьями и посохами. Об этом звезда рассказала в подкасте Disney.

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Анджелина Джоли на Comic Con 2021
Анджелина Джоли на Comic Con 2021 / Фото: Imdb.com

Вместо изнуряющих диет и ежедневных посещений спортзала Анджелина также выбрала балет. Актриса считает, что именно эти упражнения позволили ей выглядеть не только стройной и физически сильной, но и добавить своему персонажу женственности.

Анджелина Джоли в съемке ноябрьского номера ELLE USA
Анджелина Джоли в съемке ноябрьского номера ELLE USA / Фото: elle.com

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"Я занималась балетом, потому что смотрела другие фильмы Marvel, осознавая, какую ​​потрясающую работу проделали актеры. Я старалась изобразить Тену как можно грациознее", – отметила Джоли.

Напомним, актриса уже много лет не придерживается жестких диет, а просто сбалансировано питается. Например, Анджелина старается не есть жирных продуктов, отдавая предпочтение белкам (курица, бобовые, рыба), овощам (за исключением крахмалистых) и цельнозерновым продуктам. Фрукты она ест с осторожностью. и, конечно, исключает из рациона сладости, заменяя их на сухофрукты и мед.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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