Как снять боль в грудной клетке и выровнять осанку: 5 йога-упражнений

Боль, скованность в груди и между лопатками беспокоят не только офисных работников. Расслабить мышцы и "расправить крылья" поможет комплекс йога-упражнений

Снять боль в грудной клетке, шее и выровнять осанку поможет специальный йога-комплекс / Фото: Коллаж: Сегодня

Довольно часто мы испытываем боль в области грудной клетки, шее: в йоге существует много асан (упражнений), при выполнении которых грудная клетка раскрывается и расширяется. Такие упражнения помогут снять боль, убрать сутулость, расправить плечи и выровнять осанку – разобраться в комплексе таких упражнений помогла йога-тичер Виктория Лапко.

Виктория Лапко / Фото: пресс-служба

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Кому полезен комплекс на раскрытие грудной клетки

Сидячий образ жизни, стрессы и масса накопившихся проблем приводят к тому, что мы становимся сутулыми, а наша грудная клетка – впалой. Также довольно часто мы испытываем боль в области грудной клетки. Причин таких болей может быть множество: от неудобной офисной мебели до серьезных нарушений осанки (сколиоз и т.д.).

Также часто боли в грудной клетке беспокоят мам, поскольку у них это вообще проблемная зона. Длительное ношение малышей на руках приводит к постоянному напряжению грудного отдела и шеи, отсюда – боли, напряжения в мышцах и т.д.

Зачем раскрывать грудной отдел, чем то поможет?

Серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом требуют обращения к профильным специалистам и лечения. В остальных случаях для поддержания здоровья вам поможет комплекс упражнений "Раскрытие грудного отдела". Этот комплекс справляется со следующими задачами:

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снимает скованность между лопаток

выравнивает осанку

расслабляет грудную клетку.

Если вы никогда не занимались йогой, то начальное обучение нужно пройти с йога-тичером / Фото: freepik.com

Когда вы освоили технику, упражнения на раскрытие грудной клетки можно делать дома самостоятельно.

Пять упражнений на раскрытие грудной клетки

Сначала нужно сесть удобно, успокоить дыхание, можно с закрытыми глазами, затем через стороны – вверх сделать несколько движений руками вправо и влево.

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Затем становимся, опираясь на колени и ладони, на выдохе – "выталкиваем" кобчик от себя, на вдохе – разворачиваем кобчик на себя. Создаем движение только в нижней части тела, там, где таз и поясница.

Делаем круговые вращения руками (по 5-6 вращений в каждую сторону), при движении – взгляд следует за рукой.

Затем – динамическая связка, через позу "стола", на выдохе – выход в асану "собака мордой вниз", стопы не обязательно полностью ставить на коврик, ноги – можно присогнуть в коленях.

Раскрытие грудного отдела в положении сидя – руками отталкиваемся от опоры, стараемся на вдохе "вытолкнуть" грудную клетку вперед и вверх. На выдохе – сгибаем руки в локтях, "проваливаемся" слегка вниз.

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