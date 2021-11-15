Как убрать боль в шее – 4 упражнения для выполнения дома

Боли в шее – частые "спутники" офисных работников: терпеть болезненность не нужно, вам поможет специальная гимнастика. Если боль не проходит – то идите к врачу

Убрать боль в шее помогут упражнения, которые можно выполнять дома / Фото: Коллаж: Сегодня

Боль в шее, вызванная сидячим образом жизни, часто провоцирует головные боли и мигрень. Почему еще может болеть шея и какие упражнения помогут эту боль облегчить – рассказал физический терапевт Даниил Якубовский.

Даниил Якубовский / Фото: пресс-служба

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Большинство из нас задействовано на сидячей работе, но если и остальное время проводить без движения, то проблемы со здоровьем неизбежны. Даже относительно тупые, не сильные боли в шее мешают нам концентрироваться и выполнять свою работу, мы становимся еще менее подвижными, появляется боль в ушах, затылке, болит голова.

Часто боль в шее или спине связана с тем, что ваше рабочее место организовано неправильно, мебель не подходит по росту, вы сидите согнувшись. Боли в шее могут вызвать неудобные подушка и матрац, на которых вы спите.

Болеть шея может и при проблемах с опорно-двигательным аппаратом, после перенесенных травм – в таких случаях поможет разобраться профильный специалист (травматолог, ортопед и т.д.).

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Как снять боль в шее в домашних условиях

Если болезненность вызвана гиподинамией и сидячей работой, то поможет массаж, самомассаж, стречинг (растяжки): вы сможет делать это самостоятельно дома, а физический терапевт обучит, как правильно выполнять такие "приемы" самопомощи. Даниил Якубовский демонстрирует, как правильно делать такие упражнения:

Не паникуйте, облегчение после такой гимнастики может наступить не сразу. Для достижения цели потребуется минимум 1-3 недели работы и даже больше, а затем важно закреплять результат.

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Поэтому пробуйте постепенно: сядьте ровно, потянитесь грудиной вперед, подбородок опустите, немного втяните в себя.

Выполните движение из видео, засеките 30-60 секунд, повторите 1-2 раза. Все упражнения займут менее 7 минут. Выполняйте их 2-3 раза в день и вы точно почувствуете положительные изменения

Если боль или дискомфорт становится сильнее, то обратитесь к физическому терапевту или вашему семейному врачу, не затягивайте.

И "высший пилотаж" для тех, кто хочет укрепить шею и почувствовать прилив сил в этой части тела.

Как делать:

пятки, колено, тазобедренный сустав, плечо и ухо держите на одной линии

подбородок втянуть, грудину немного поднять, пресс втянуть в себя

таз слегка подкрутить, что бы было возможно выпрямить поясничный лордоз

колени выпрямить, ноги держать немного уже плеч

засекаем в таком положении 2, а лучше 3-4 минуты, делаем 2 подхода

спокойно отходим от стенки, получаем удовольствие

Также мы писали, что делать, если болит спина.