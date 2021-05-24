Домашний экспресс-уход за лицом: что делать, если совсем нет времени?

Чтобы кожа была ухоженной, достаточно и 5 минут в день. Главное правильно ее очищать, скрабировать и помнить про шею и кожу под глазами, советует косметолог

Очищение, скраб и мист-тоник - экспресс метод ухода за лицом Фото: unsplash.com

Можно ли сохранить кожу свежей, а лицо – молодым, если времени на уходовые процедуры нет совсем? Какие ошибки вредят нашей коже лица, как сохранить молодость и красоту кожи при минимальном базовом уходе за лицом, и какие еще есть другие секреты молодости – рассказала косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодим Фото: пресс-служба

Почему так важно правильно ухаживать за кожей лица?

Современный мир дикутет нам свои правила, и порой выделить лишнюю минутку для процедур совсем сложно. Особенно если маленький ребенок или чрезмерная загруженность на работе: но усталость очень сильно отражается и на коже лица. В итоге нарушается процесс кератинизации кожи, сложного процесса в нашем эпидермисе: благодаря этому в коже накапливается кератин. Именно благодарю этому веществу кожа становится более эластичной и менее подвергается воздействию разных вредных для нее факторов.

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Чтобы кератиновый слой кожи был равномерным: если он будет недостаточным, то агрессивная внешняя среда будет старить вашу кожу. Ну а чрезмерный застаревший кератиновый слой снижает иммунную защиту кожи. Поэтому важно освобождаться от старых клеток, чтобы обновленная кожа лучше вырабатывала коллаген и эластин. В этом поможет скрабирование, но делать его важно правильно, избегая распространенных ошибок.

Какие же основные ошибки в уходе за лицом?

Часто женщины и девушки очищают кожу лица неправильно. Самая распространенная ошибка – наносить скраб на неочищенное лицо.

Нельзя скрабировать неочищенную кожу: на лице остаются пот, грязь, бактерии – их обязательно нужно удалить, чтобы не вызвать воспалительный процесс.

И немаловажно, чтобы и сам скраб, и средства по очищению кожи были качественными и не навредили коже.

А на что обращать внимание при выборе скрабов?

Скарбы из масс-маркета очень популярны, особенно на основе абрикосовых и других косточек. Это понятно, поскольку они очень доступны по цене. Но в таких скрабах часто могут попадаться плохо раздробленные косточки, крупные фрагменты.

Скраб для лица должен быть мягким, нежным, без крупных косточек Фото: unsplash.com

Они могут как слегка травмировать, так и довольно сильно поцарапать кожу. Особенно если кожа проблемная, то здесь нужно быть особо аккуратным. Скраб для лица должен быть мягким, нежным: например, с вулканическим песком. Но скрабировать кожу даже самым мягким скрабом тоже нужно аккуратно и не каждый день.

Ок, как же правильно, и главное быстро ухаживать за лицом?

Сначала очистите кожу: быстрее всего это можно сделать не требующей смывания мицелярной водой. Изначально хорошо понимать, какой у вас тип кожи и какие именно средства выбрать, исходя из этого. Разобраться поможет специалист, поэтому хотя бы иногда старайтесь попасть к косметологу, который оценит состояние ваше кожи и даст рекомендации. Мицелярную воду следует нанести на ватный диск, протереть лицо круговыми движениями: лоб, аккратно под глазами, затем щеки и шею. Потом перевернуть ватный диск и снова протереть. Шею, в отличие от лица, после обработки мицелярной водой нужно смыть водой водопроводной. Затем этап очищения: так же наносим скраб на лицо и шею, затем смываем водой из-под крана. Скрабировние делаем не чаще 3-х раз в неделю! После скрабирования на очищенную кожу наносим мист-тоник: это средство наносится, как спрей для лица. Мист сочетает в себе функции легкого дневного крема, сыворотки, противовоспалительного и освежающего средства. Но на кожу под глазами и шею следует отдельно нанести специальный крем для кожи вокруг глаз.

Участки под глазами и шея самые "тонкие" места, требующие дополнительной защиты. Также хорошо индивидуально подобрать крем для рук и не забывать его наносить на руки после того, как закончите с лицом.

Итак, экспресс-уход за лицом на каждый день для суперзанятых, это: мицелярная вода, затем скраб (только 3 раза в неделю), мист-тоник плюс крем под глаза и его же можно на шею.

Такой уход особенно экономит ваше время в летнюю пору.

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