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Домашний экспресс-уход за лицом: что делать, если совсем нет времени?

Сегодня, 14:45

Чтобы кожа была ухоженной, достаточно и 5 минут в день. Главное правильно ее очищать, скрабировать и помнить про шею и кожу под глазами, советует косметолог

Очищение, скраб и мист-тоник - экспресс метод ухода за лицом
Очищение, скраб и мист-тоник - экспресс метод ухода за лицом
Фото: unsplash.com

Можно ли сохранить кожу свежей, а лицо – молодым, если времени на уходовые процедуры нет совсем? Какие ошибки вредят нашей коже лица, как сохранить молодость и красоту кожи при минимальном базовом уходе за лицом, и какие еще есть другие секреты молодости – рассказала косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодим
Яна Коркодим
Фото: пресс-служба

Почему так важно правильно ухаживать за кожей лица?

Современный мир дикутет нам свои правила, и порой выделить лишнюю минутку для процедур совсем сложно. Особенно если маленький ребенок или чрезмерная загруженность на работе: но усталость очень сильно отражается и на коже лица. В итоге нарушается процесс кератинизации кожи, сложного процесса в нашем эпидермисе: благодаря этому в коже накапливается кератин. Именно благодарю этому веществу кожа становится более эластичной и менее подвергается воздействию разных вредных для нее факторов.

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Чтобы кератиновый слой кожи был равномерным: если он будет недостаточным, то агрессивная внешняя среда будет старить вашу кожу. Ну а чрезмерный застаревший кератиновый слой снижает иммунную защиту кожи. Поэтому важно освобождаться от старых клеток, чтобы обновленная кожа лучше вырабатывала коллаген и эластин. В этом поможет скрабирование, но делать его важно правильно, избегая распространенных ошибок.

Какие же основные ошибки в уходе за лицом?

Часто женщины и девушки очищают кожу лица неправильно. Самая распространенная ошибка – наносить скраб на неочищенное лицо.

Нельзя скрабировать неочищенную кожу: на лице остаются пот, грязь, бактерии – их обязательно нужно удалить, чтобы не вызвать воспалительный процесс.

И немаловажно, чтобы и сам скраб, и средства по очищению кожи были качественными и не навредили коже.

А на что обращать внимание при выборе скрабов?

Скарбы из масс-маркета очень популярны, особенно на основе абрикосовых и других косточек. Это понятно, поскольку они очень доступны по цене. Но в таких скрабах часто могут попадаться плохо раздробленные косточки, крупные фрагменты.

Скраб для лица должен быть мягким, нежным, без крупных косточек
Скраб для лица должен быть мягким, нежным, без крупных косточек
Фото: unsplash.com

Они могут как слегка травмировать, так и довольно сильно поцарапать кожу. Особенно если кожа проблемная, то здесь нужно быть особо аккуратным. Скраб для лица должен быть мягким, нежным: например, с вулканическим песком. Но скрабировать кожу даже самым мягким скрабом тоже нужно аккуратно и не каждый день.

Ок, как же правильно, и главное быстро ухаживать за лицом?

  1. Сначала очистите кожу: быстрее всего это можно сделать не требующей смывания мицелярной водой. Изначально хорошо понимать, какой у вас тип кожи и какие именно средства выбрать, исходя из этого. Разобраться поможет специалист, поэтому хотя бы иногда старайтесь попасть к косметологу, который оценит состояние ваше кожи и даст рекомендации.
  2. Мицелярную воду следует нанести на ватный диск, протереть лицо круговыми движениями: лоб, аккратно под глазами, затем щеки и шею. Потом перевернуть ватный диск и снова протереть. Шею, в отличие от лица, после обработки мицелярной водой нужно смыть водой водопроводной.
  3. Затем этап очищения: так же наносим скраб на лицо и шею, затем смываем водой из-под крана. Скрабировние делаем не чаще 3-х раз в неделю!
  4. После скрабирования на очищенную кожу наносим мист-тоник: это средство наносится, как спрей для лица. Мист сочетает в себе функции легкого дневного крема, сыворотки, противовоспалительного и освежающего средства.
  5. Но на кожу под глазами и шею следует отдельно нанести специальный крем для кожи вокруг глаз.

Участки под глазами и шея самые "тонкие" места, требующие дополнительной защиты. Также хорошо индивидуально подобрать крем для рук и не забывать его наносить на руки после того, как закончите с лицом.

Итак, экспресс-уход за лицом на каждый день для суперзанятых, это: мицелярная вода, затем скраб (только 3 раза в неделю), мист-тоник плюс крем под глаза и его же можно на шею.

Такой уход особенно экономит ваше время в летнюю пору.

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