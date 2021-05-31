5 быстрых и модных причесок на каждый день, которые можно сделать этим летом

Мы подобрали идеальные варианты для волос любой длины

В жару меньше всего хочется долго возиться с волосами, но при этом нам важно, чтобы они выглядели красиво и ухожено. Некоторые ограничиваются мытьем головы и позволяют волосам высохнуть естественным способом на солнце, а кто-то может выйти из дома с небрежным пучком.

Сегодня мы расскажем, какие прически модные в 2021 летом, как быстро и легко уложить волосы и почему важно использовать средства с УФ-фильтрами.

С самого начала о главном. Солнцезащитные средства – must have в летний период. Жаркие летние месяцы – это непростое испытание для волос, которое грозит сухостью, выгоревшими прядями и ломкостью волосков. Именно потому важно использовать спреи и другие несмываемые уходы перед выходом из дома.

Хорошо повышают сопротивляемость волос ультрафиолету масла и средства на масляной основе. Не стоит забывать и о головных уборах. В этом году снова в моде косынки.

ТОП-5 быстрых и модных причесок летом 2021

Почти все из нижеперечисленных причесок подходят для волос любой длины и густоты. Их удобство в том, что вам не нужно тратить много времени и большое количество заколок.

Пучок

Фото: Pinterest

Универсальная прическа, которая подойдет как для работы, так и для прогулки. Просто сделайте хвост и оберните волосы вокруг его основания. Закрепите конец невидимками.

Пучок может быть аккуратным или небрежным, низким, и находиться сбоку. В качестве стильного акцента можно использовать платок, завязав его на самом пучке или закрепить на манер ободка.

Модные летние прически | Фото: Pinterest

Пучок также можно закрепить трендовой в этом году заколкой-крабиком.

Фото: Pinterest

Косичка

Модные прически в жару | Фото: Pinterest

Косы – это не только просто, но и очень красиво. Не обязательно плести "колоски", можно обойтись и классическим вариантом. Попробуйте сделать небрежную косу, заплетенную вокруг головы. В этом случае, конечно, потребуются некоторые навыки, но выглядеть это будет потрясающе.

Фото: Pinterest

Для очень коротких волос стоит выбрать низкий хвост, либо заплести косичку из верхних прядей, оставив локоны на висках, на манер "мальвины". Украшать косу также можно платком как для прогулки, так и на море.

Мальвина с высоким хвостом

Очень стильный и классный вариант укладки, особенно хорошо подходит для густых волос. Тонкой шевелюре лучше сперва придать объем с помощью фена, а закрепить волосы можно заколкой.

Фото: Pinterest

Прическа мальвина делается за пять минут: разделите волосы на две секции – нижнюю и верхнюю. Волосы на макушке соберите в хвост или гульку-пучок. Выделите несколько прядей на висках.

Модные летние прически для коротких волос | Фото: Pinterest

Низкий хвост

Фото: Pinterest

Это идеальный вариант в жару. Используйте начес у корней для придания эффекта густоты. Любительницам лаконичности и аккуратности стоит зафиксировать волосы спреем или гелем, и выровнять хвост стайлером.

Фото: Pinterest

Эффект мокрых волос

Простые прически лето 2021 | Фото: Pinterest

Легкие волны на будто мокрых волосах выглядят эффектно. Однако, такая трендовая прическа, вероятно, подойдет только в пасмурную погоду или на вечер.

Фото: Pinterest

Классический вариант – зачесать мокрые локоны назад без пробора и тщательно уложить. Получится очень стильная прическа для лета, которую можно зафиксировать гелем или лаком.

Летние прически в жарку погоду | Фото: Pinterest

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