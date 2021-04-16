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Сияй: как просто и быстро сделать волосы блестящими в домашних условиях

5 проверенных способов

Блеск лучше всего подчеркивает здоровье, ухоженность и природную красоту волос. Причем добиться ослепительного сияния можно даже в домашних условиях. Стоит лишь позаботиться о правильном уходе и помочь волосам лучше отражать свет. Мы собрали действенные способы и экспресс-средства, которые сделают волосы блестящими и шелковистыми без похода в салон.

Способ №1. Восстановить волосы

Окрашивание придает желанный блеск. Но без должного ухода эффект длится недолго, а потом и вовсе оборачивается во вред. В результате волосы еще более сухие, ломкие и тусклые. Чтобы снизить негативные последствия, приступайте к восстановлению сразу после салона. С первых дней пользуйтесь базовым уходом для окрашенных волос — шампунем, кондиционером и маской. Закрепит успех восстанавливающий двухфазный спрей-ламинирование с коллагеном от бренда NUA PRO. Средство делает волосы блестящими и шелковистыми, увлажняет и восстанавливает после окрашивания.

Восстанавливающий двухфазный спрей-ламинирование с коллагеном NUA PRO

Способ №2. Добавить питательные масла

Иногда волосы от природы просто хуже отражают свет. Особенно, если они кудрявые или пушистые. В такой ситуации незаменимы масла — оливы, авокадо, арганы, миндаля, кокоса, жожоба. Можно наносить пару капель в чистом виде или воспользоваться комплексным продуктом. Например, спрей-блеск Glossy Spray от ING PROFESSIONAL разглаживает вьющиеся волосы и обеспечивает красивый блеск именно благодаря драгоценным маслам в составе.

Спрей-блеск Glossy Spray ING PROFESSIONAL

Способ №3. Сделать ламинирование кристаллами

Салонное ламинирование стоит дорого и не всегда держится обещанные 3-6 недель. Домашнее — затратно по времени и выглядит не так эффектно. Как быть? Воспользоваться жидкими кристаллами. Это многофункциональный продукт, который глубоко проникает в структуру волоса и насыщает его изнутри, но в то же время обволакивает биомембранной пленкой снаружи. Жидкие кристаллы для блеска волос с эффектом ламинирования от NUA дарят роскошное сияние и защищают по всей длине. Несколько капель — и вы будто только из салона.

Жидкие кристаллы с эффектом ламинирования NUA

Способ №4. Перейти на натуральные средства

Читайте состав косметических продуктов перед покупкой — даже шампуней и бальзамов. Сульфаты, силиконы и спирты могут быть причиной тусклых и ослабленных локонов. Химические компоненты вымывают натуральные масла, накапливаются в волосах и обезвоживают их. Спрей "комплексный уход" для гладкости и блеска волос Nutri-Care Spray от C:EHKO КERATIN содержит ухаживающие вещества растительного происхождения, которые дополнительно разглаживают пряди и возвращают здоровое сияние.

Спрей "комплексный уход" для гладкости и блеска волос Nutri-Care Spray C:EHKO КERATIN

Способ №5. Обеспечить блеск извне

Если вам недостаточно естественного сияния, усильте его средством с технологией Luminescine. Она основывается на фотолюминесценции растений — способности собирать УФ-излучение и превращать его в новый видимый свет. Это инновационное решение для блеска, которое в сочетании с другими компонентами дарит волосам молодость и здоровье. Хороший пример — спрей-блеск с Luminescina Inimitable Style от бренда HAIR COMPANY. Он отлично работает не только из-за Luminescine, но и благодаря витаминам, маслам арганы, макадамии.

Спрей-блеск для волос с Luminescina Inimitable Style HAIR COMPANY

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