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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как сделать вегетарианство и веганство полезными. Мнение эксперта

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
1 октября, 12:30
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Тщательно сбалансированный вегетарианский рацион снижает риски ожирения, рака, других болезней. Когда отказ от животных продуктов может навредить – в материале
Вегетарианство и веганство полезно, только если тщательно подбирать продукты и не допускать дефицита нутриентов в организме
Вегетарианство и веганство полезно, только если тщательно подбирать продукты и не допускать дефицита нутриентов в организме / Фото: Коллаж: Сегодня

Вегетарианство стало трендом: но переходить на такой тип питания нужно постепенно, и то далеко не всем это следует делать. Сегодня, во Всемирный день вегетарианства, поговорим о пользе и вреде отказа от мяса и другой пищи животного происхождения.

Почему люди не едят мяса, это полезно?

МОЗ Украины и академия питания и диетологии США отмечают, что вегетарианский тип питания действительно во многих случаях полезен и может послужить методом профилактики целого ряда заболеваний: ожирения, рака, сердечно-сосудистых болезней, диабета. При условии, что такой тип питания тщательно спланирован и сбалансирован.

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В Украине вегетарианство набирает обороты: так, по данным зоозащитной организации "Открытые клетки" и результатам социологического исследования Киевского международного института социологии, почти 2 миллиона украинцев не едят мяса. В основном это молодежь от 18 до 30 лет.

МОЗ Украины отмечает, что растительная диета может быть полезной только при соблюдении баланса по белкам, жирам, углеводам и другим питательным элементам. И подобрать вегетарианский рацион без вреда для здоровья поможет только врач. Здоровое вегетарианство не означает просто отказ от мяса и животных продуктов.

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Вегетарианское питание должно быть полностью сбалансированным
Вегетарианское питание должно быть полностью сбалансированным / Фото: unsplash.com

Если вы просто отказались от мяса и не компенсируете недостатки белков и других необходимых для организма элементов, напрасно ожидать полезного эффекта для здоровья. Особенно важно тщательно планировать рацион при веганстве.

А чем отличается веганство от вегетарианства?

Веганский тип питания считается дефицитным стилем питания, так как он имеет наиболее строгие ограничения по сравнению с другими, объясняет диетолог Олеся Добрянская.

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Олеся Добрянская
Олеся Добрянская / Фото: пресс-служба

Он исключает любую животную пищу - мясо, рыбу, море- и субпродукты, яйца, молочные продукты. А уже его разновидности предусматривают:

  • потребление яиц (ововегетарианство),
  • периодическое употребление мяса (флекситарианство),
  • рыбы (песковегетарианство),
  • молочных продуктов (лактовегетарианство).

Частично или исключительно растительная пища (овощи, фрукты, ягоды, зелень, злаковые, бобовые, орехи и семена) для взрослых людей (детей это не касается) способна полностью удовлетворить потребности во всех питательных веществах и в энергии.

Полностью растительная пища вызывает дефицит некоторых нутриентов
Полностью растительная пища вызывает дефицит некоторых нутриентов / Фото: freepik.com

Но все же строгое классическое веганство, где степень исключения животной пищи в рационе максимальная, опасно. Поскольку создает условия для возникновения дефицита некоторых нутриентов, которые могут поступать в организм человека с продуктами животного происхождения.

Каких микроэлементов и витаминов не хватает при веганстве?

Это витамин В12, он содержится в яйцах, мясе, молочных продуктах и ​​в другой пищи животного происхождения. Для веганов единственным источником витамина В12 являются дрожжевые экстракты и соевые йогурты. При фиксировании на анализах, то есть если сдавать кровь и следить за уровнем В12 (цианокобаламина) в организме, его дефицит закрывается лекарствами или добавками.

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Часто при веганстве возникает дефицит железа. К растительным источникам железа отностяся орехи, зеленые листовые овощи, семечки, горох, фасоль и чечевица, сухофрукты, цельнозерновые продукты. Но, негемовое (из растений) железо усваивается хуже, чем гемовое (животное).

Также важно не допускать дефицита кальция, а основной его источник – молочные продукты. Веганам стоит обратить внимание на растительные альтернативы: зеленые листовые овощи, фасоль, нут, чечевицу, семена кунжута, тофу и темпе, сухофрукты (инжир), орехи.

Чечевица и другие бобовые – отличный растительный источник железа для веганов
Чечевица и другие бобовые – отличный растительный источник железа для веганов / Фото: Pixabay

Также при веганстве часто возникает дефицит цинка. Цинк, как и железо, к сожалению, из растительной пищи усваивается хуже, чем из животной. Источники цинка – молочные продукты, яйца, печень, мясо.

А из растительных продуктов – все бобовые, орехи, семечки, темпе и паста мисо, пророщенная пшеница и обогащенные злаковые изделия. Не забывайте также про дефицит йода, его источники морепродукты, морская жирная рыба, водоросли, йодированная соль.

А нужны ли пищевые добавки при веганстве и вегетарианстве?

Если вы отказались от рыбы и морепродуктов, используйте йодированную соль. Обязательно добавьте в рацион водоросли (ламинария, нори, вакаме) или альтернативные растительные молочные продукты, обогащенные йодом.

Важно также не допускать дефицита Омега-3, ее источником является морская жирная рыба выращенная в дикий условиях, а не на аквафермах (сельдь, тюлька, голец, скумбрия). Наш организм только на 5-10% способен превратить жирные кислотные жиры (АЛК) содержащиеся в грецких орехах, семенах льна или чиа-Омега-3, которые похожи на рыбий жир (ЭПК и ДГК).

Поэтому для веганов рекомендуется обязательное употребление диетических добавок с Омега-3. Витамин D – само собой, его дефицит возникает даже при потреблении мяса и других животных продуктов.

Важно! Тем, кто придерживается веганского типа питания, следует следить за колебаниями витамина D в организме (сдавать анализы) и употреблять его в добавках с сентября по апрель в дозе 800-2000 МО.

Также ранее мы писали, как получить Омега-3.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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