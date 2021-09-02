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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Какая диета поможет быстрее сжечь жир при тренировках

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
2 сентября, 08:15
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Популярная кето диета совместно с силовыми упражнениями поможет быстрее похудеть. А вот для набора мышц придерживаться кето-питания не рекомендуется
Быстрее сжечь жир при тренировках поможет кето диета
Быстрее сжечь жир при тренировках поможет кето диета / Фото: freepik.com

Кето диета помогает быстро сжигать жир за счет того, что при таком типе питания практически не употребляются углеводы. Однако полезно такое питание только для потери именно жировой ткани, делится своим исследованием в медицинском журнале Nutrients международная группа ученых.

Кето диета – что это такое?

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Принцип такого питания построен на том, что в рационе присутствует больше всего жиров (около 75%), остальное – белки (до 20%) и остаток приходится на углеводы. Кето питание рекомендует жирную рыбу, мясо, орехи, семечки, авокадо, яйца, зелень, сыры, масло – сливочное и оливковое.

Из не растительной пищи кето диета рекомендует авокадо, зелень, спаржу, орехи, семечки
Из не растительной пищи кето диета рекомендует авокадо, зелень, спаржу, орехи, семечки / Фото: Pexels

Исключает кето диета в первую очередь углеводы, особенно быстрые – фрукты, сахар, злаки, бобы, крупы, крахмалистые овощи, мучное. Кето питание набирает все большей популярности среди тех, кто не только худеет, но и увлекается силовыми тренировками – то есть наращивает мышечную массу. Однако кето диета подходит только для сжигания жира, отмечают исследователи, а не для наращивания мышц.

Чем же опасна кето-диета при тренировках?

Анализируя производительность мышц и состав тела у добровольцев, которые придерживались кето диеты и активно тренировались, исследователи пришли к выводу: такой тип питания негативно влияет на мышечную силу и выходную мощность.

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Более того, исследования показывают, что кето-диета может ухудшать мышечную гипертрофию, вызванную тренировками с отягощениями, иногда даже со сопутствующим снижением производительности мышц.

Поэтому если ваша цель уже – удерживать вес, формировать красивый мышечный рельеф и силу мышц, то кето диета вам не подходит. При наборе мышц наоборот в рационе требуется больше белковой и углеводной пищи. Также перед тем, как сесть а любую диету, необходимо проконсультироваться с врачом.

Напомним, что ранее мы писали, почему знаменитости выбирают кето диету.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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