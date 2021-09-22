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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Что нужно знать про модную безглютеновую диету

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
22 сентября, 12:15
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Отказ от хлеба, макарон и других продуктов с глютеном якобы помогает похудеть и омолодить кожу. Полезна ли безглютеновая диета на самом деле – в сюжете
Модная безглютеновая диета людям без аллергии на клейковину, не нужна
Модная безглютеновая диета людям без аллергии на клейковину, не нужна / Фото: freepik.com

Из-за глютена, то есть специфической группы белков, люди во всем мире все чаще отказываются от хлеба, макарон, не едят манной, пшеничной и перловой каши. Но действительно такая диета творит чудо с организмом или может она опасна? Разбиралась Виктория Дмитренко.

Безглютеновая диета – новый тренд или необходимость?

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Продукты с надписью "без глютена" в последнее время стали настоящим диетическим трендом. Сторонники такого питания стремятся похудеть, оздоровиться, а еще избавиться от усталости. Модная диета стала популярной в Украине несколько лет назад.

В супермаркетах даже появились специальные отделы, где можно приобрести на вид ту же муку или печенье, но без глютена. То есть, без клейковины, которая делает тесто упругим и мягким. Эти белки есть у пшеницы, ячменя, ржи и во всех хлебобулочных изделиях.

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Об этом популярном питании наши люди знают, вот только относятся к нему по-разному. Например, Ирина Плужникова, преподаватель йоги после перехода на безглютеновое питание утверждает, что она перестала болеть разными простудными заболеваниями, очень хорошо очистилась кожа, улучшилась работа желудочно-кишечного тракта.

Но вначале желательно сделать анализ у врача, советует Ирина, и только потом попробовать безглютеновые продукты какими-то разгрузочными периодами и смотреть, какая будет реакция организма.

Глютен не наносит вреда здоровым людям, утверждают эксперты по питанию
Глютен не наносит вреда здоровым людям, утверждают эксперты по питанию / Фото: freepik.com

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Основной пищей на безглютеновой диете для похудения становятся продукты, подвергшиеся минимальной обработки: овощи, фрукты, бобовые, яйца. Однако эксперты по питанию в один голос утверждают – глютен не наносит вреда здоровым людям.

Кому действительно нужна безглютеновая диета?

Безглютеновая диета обязательна только для тех, у кого аллергия на пшеницу или пищевая несовместимость с протеинами (то есть белками) этого злака. Ведь именно эти белки, если потреблять их достаточно, обеспечивают наш организм важными витаминами.

Диетолог Лариса Бойченко отмечает, что глютен – это как раз-таки такой хороший белок, который должен быть в рационе у людей, переваривающих его. То есть, глютен нужно употреблять в определенном количестве и с определенными продуктами. Например, в один прием пищи с салатом или овощным супом съеденный хороший кусочек хлеба – это сплошная польза.

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Экспериментировать с диетами можно, но при условии, что вы хорошо знаете свой организм и не имеете к этому противопоказаний. Ну и если вы все же любите обычный хлеб и макароны, то лучше выбирать продукты из цельного зерна и твердых сортов пшеницы.

Также ранее мы писали, какие диеты самые полезные.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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