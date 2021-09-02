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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Что такое интуитивное питание и кому оно подходит

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
2 сентября, 16:00
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В интуитивном питании нет запретных продуктов, контролировать грань между голодом и насыщением человек должен сам. К чему это может привести – объяснил диетолог
Интуитивное питание подходит только тем, кто давно держит одинаковый вес и активен физически
Интуитивное питание подходит только тем, кто давно держит одинаковый вес и активен физически / Фото: freepik.com

Суть интуитивного питания – слушать свой организм, давая ему те продукты, которые он требует, не считать калории, а кушать, как только почувствуете голод, но есть размеренно. Почему для большинства людей сложно вычислить грань между голодом и насыщением, к каким проблемам может привести интуитивное питание и можно ли питаться по такой схеме без вреда для здоровья – помог разобраться врач-диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ.

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Александр Кущ
Александр Кущ / Фото: пресс-служба

Почему людям сложно питаться интуитивно

Сторонники интуитивного питания ссылаются на природную интуицию живого организма, мол, мы так питаемся с рождения: захотел ребенок есть – поплакал, получил нужное количество еды – замолчал. Или животное: голод заставляет, например, льва искать добычу, поймать ее и съесть столько, сколько ему надо. Но у взрослого современного человека этот принцип не работает.

Потому что эволюция здесь пошла человечеству не в плюс, а интуиция в плане пищевого поведения может быть нарушенной или вообще не включаться. И вот почему. Центрами регуляции насыщения и аппетита у человека управляет головной мозг, вернее его отдел гипоталамус.

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Происходит следующее: простыми словами, гипоталамус получает сигналы о том, сколько в организме запасов жира – в здоровом организме вырабатывается гормон лептин, который контролирует количество этих жировых запасов. Если их много, то идет сигнал в мозг и человек начинает есть меньше.

И в чем же сложность контролировать пищевое поведение?

Увы, современная жизнь полна факторов, которые изменяют наше пищевое поведение не в лучшую сторону. Например, постоянные стрессы, которые многие из нас привыкли заедать именно калорийной, вредной пищей. Также курение, алкоголь, употребление которых напрямую связано с тем, что человек бесконтрольно ест больше вредной, калорийной еды.

Современный человек бесконтрольно ест больше калорийной еды и регулировать самому это сложно
Современный человек бесконтрольно ест больше калорийной еды и регулировать самому это сложно / Фото: Pexels

В итоге лептин свои функции выполняет, сигнал в гипоталамус о том, что в организме уже избыток жиров, идет. Но человек продолжает питаться по закрепившейся привычке и, соответственно, лептина вырабатывается все больше и больше.

Чувствительность гипоталамуса к лептину снижается, вырабатывается лептин резистентность, то есть состояние, при котором мозг перестает реагировать на сигналы о насыщении. Человек продолжает есть все, что ему хочется, набирая лишний вес, запасы жира в организме растут – а между прочим, от количества жировой ткани зависит очень многое.

Чем же так важна жировая ткань для человека?

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Лептин, как гормон жировой ткани, был взят во внимание всего несколько десятков лет назад: с тех пор жировую ткань ВООЗ признала полноценным эндокринным органом. Ранее отношение к ней было другое, лишнюю жировую ткань, которая накопилась при неправильном питании, часто удаляли с помощью пластической хирургии и так далее.

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Сейчас к роли жировой ткани и гормона лептина (а также инсулина и остальных важных для полноценного функционирования организма и пищевого поведения гормонов) медицина относится более серьезно. И, когда один из компонентов этой системы сдает сбой, срабатывает принцип домино – когда "падает" один гормон, идет разлад во всей системе.

То есть полагаться на интуицию в питании вообще не стоит?

Человек, будучи голодным может не есть, и наоборот – будучи сытым, продолжать есть. И ориентироваться на природу здесь некорректно. Возьмите медведей, у которых уникальное пищевое поведение, продиктованное природой. Перед спячкой у них отключается чувство насыщения, они съедают от 20 до 30 тысяч калорий в день, наедая массу для зимовки.

Человек, будучи голодным может не есть, и наоборот – будучи сытым, продолжать есть
Человек, будучи голодным может не есть, и наоборот – будучи сытым, продолжать есть / Фото: freepik.com

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Человека с ожирением можно сравнить с медведем – чувство насыщения у таких людей отключается. И чтобы похудеть людям с лишним весом, или удержать ту массу тела, которую вы хотите, наоборот нужно придерживаться определенного режима питания, следить за калорийностью рациона, исключить фастфуд, быстрые углеводы. И это весьма непросто сделать одним лишь усилием воли.

А по какой причине тяжело похудеть и удержать вес?

Большинство людей, которые не могут самостоятельно наладить свое питание, корректировать свой вес – это заложники плавающего рациона. Интуитивно питаться такие люди просто не смогут. На самом деле все просто и сложно одновременно: есть поступление энергии, есть ее расход.

Поступление – это еда, расход – вся наша активность в течение дня плюс энергия, уходящая на переваривание пищи. И здесь работает закон термодинамики – ешь больше чем тратишь, набираешь вес; ешь меньше – худеешь, ешь и тратишь одинаково – удерживаешь вес.

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Опять же и здесь нужен минимальный режим – не тратить слишком много энергии, не голодать, иначе организм уйдет в стресс. Тогда метаболизм просто замедляется. Так вот, человек, который решает начать питаться более здоровой пищей, привести себя в форму, похудеть и удержать вес, приходит к диетологу.

Или не приходит, но начинает есть менее калорийную пищу, исключает фастфуд и сладости, алкоголь, держится дня три или даже неделю…до первого корпоратива или выходного дня. А затем снова алкоголь, закуски, снеки, шашлыки из жирной свинины, хот-доги и так далее.

То есть, эффекта от такого режима питания нет?

Потом человека мучает совесть, он начинает налегать на кефир и яблоки, то есть эти "весы" качнулись в другую сторону. Такое резкое ограничение в питании провоцирует сильное чувство голода, повышает кислотность и человек снова срывается на жареную картошку, бургеры, колбасу.

Если вы постоянно "прыгаете" с жирной пищи на смузи и салаты, то эффекта похудения от такого питания не будет
Если вы постоянно "прыгаете" с жирной пищи на смузи и салаты, то эффекта похудения от такого питания не будет / Фото: unsplash.com

То же происходит с физической активностью – то кач в спортзале, то крепатура мышц после сильной нагрузки, затем на пару недель простой без тренировок – и снова по кругу. Это и есть плавающий рацион. Если взять калорийность питания такого человека за месяц – то вроде бы она в среднем и в норме, но организм постоянно испытывает стресс и эффекта нет.

Кому же все-таки подходит интуитивное питание?

В идеале – интуитивное питание было бы прекрасным форматом, если бы человек постоянно мог не переедать, держать баланс белков, жиров и медленных углеводов в рационе, постоянно есть овощи и правильно сочетать продукты. И речь не идет о диетах, поскольку диета – это резкое ограничение каких-либо продуктов, что вредно для организма.

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Если вы хотите привести себя в форму, сбросить лишние килограммы и не поправляться, то помните: это работает по принципу вода камень точит. То есть регулярные физические нагрузки плюс сбалансированное питание (и режим приема пищи).

Но! Самостоятельно справиться с этим увы, включая только свою интуицию, у большинства не получается – поэтому люди и идут за советами к диетологам. Прийти же к интуитивному питанию и действительно извлекать из этого пользу человек может, когда у него налажен режим приема пищи (четкие завтраки, обеды, ужины и перекусы правильными продуктами, а не перебивание аппетита сигаретой с кофе, конфетами, пряниками или хот-догом).

А также рацион подобран правильно, человек уже несколько лет находится в одном и том же весе и, как уже сказано – физически активен. Тогда можно послушать свою интуицию и съесть больше жирной пищи или "согрешить" мороженым, не боясь сорваться в обжорство, заедание стресса и не навредив здоровью. Но для людей, которые не привыкли питаться рационально, интуитивное питание не подходит.

Также ранее мы писали, как понять, что пора худеть и зачем это делать.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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