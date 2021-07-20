Действительно ли перец чили помогает похудеть и почему его нужно правильно есть

Популярная во всем мире пряность – перец чили поможет похудеть, активно сжигая жиры. Но также этот перец вызывает серьезные проблемы с желудком

Перец чили поможет похудеть, но может и навредить желудку / Фото: freepik.com

Перец чили (Capsicum annuum) – одна из самых популярных специй во всем мире. Этот перец активно используется для похудения, однако вместе с тем, перец чили – активный канцероген. Новые данные о пользе и вреде этой пряности опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

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Чем полезен перец чили для здоровья и похудения

Пряность перца чили связана с алкалоидами капсаициноидами, а содержание капсаициноидов в перце чили, в свою очередь, напрямую связано с его остротой. Потребление перца чили полезно для здоровья, его антибактериальный и противовоспалительный эффект объясняет популярность этой пряности в южных жарких странах – ведь там риск инфекционных заболеваний намного выше.

Худеть на остром перце нужно с большой с осторожностью / Фото: unsplash.com

Очень популярна эта специя для борьбы с лишним весом: потребление капсаицина помогает сбросить лишний вес, потому что перец снижает аппетит, соответственно, человек ест меньше. А также перец помогает увеличить расход энергии и окисление липидов, то есть действует, как мощное жиросжигающее средство.

Чили употребляют в еду в сушеном, жареном, свежем и даже копченом виде. Существует огромное количество мексиканских и азиатских блюд с перцем чили, многие из которых популярны и среди украинцев.

Но перец чили также вызывает желудочные расстройства, такие как кислотный рефлюкс, а чрезмерное его употребление может привести к язве желудка.

Также ученые выяснили, что чувство насыщение, которое дает перец, связано с желудочно-кишечным стрессом из-за остроты этой пряности.

Как же есть острый перец чили без вреда для здоровья?

Порошок красного перца обрабатывают путем сушки и измельчения Содержание капсаициноидов в порошке красного перца может варьироваться в зависимости от разновидностей красного перца чили, используемых для обработки порошка.

Используйте порошок красного перца средней остроты.

Однако потребители часто покупают очень "горячий" порошок, который очень быстро вызывает раздражение слизистой желудка. Также довольно часто можно "нарваться" на некачественный продукт: увы, пряности в Украине подделывают.

Исследователи также не смогли доказать, что регулярное добавление чили в рацион помогает организму к нему адаптироваться. Поэтому экспериментировать с этой острой специей медики советуют с осторожностью.

Напомним, что ране мы писали, как похудеть на специях и чем они полезны.