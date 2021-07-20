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Действительно ли перец чили помогает похудеть и почему его нужно правильно есть

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
20 июля, 08:30
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Популярная во всем мире пряность – перец чили поможет похудеть, активно сжигая жиры. Но также этот перец вызывает серьезные проблемы с желудком
Перец чили поможет похудеть, но может и навредить желудку
Перец чили поможет похудеть, но может и навредить желудку / Фото: freepik.com

Перец чили (Capsicum annuum) – одна из самых популярных специй во всем мире. Этот перец активно используется для похудения, однако вместе с тем, перец чили – активный канцероген. Новые данные о пользе и вреде этой пряности опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

А мы собрали 10 лайфхаков, которые помогут сделать ваше лето незабываемым. Еще узнайте, какие тренды женской красоты становятся сегодня популярны в медиа и кто задает моду.

Чем полезен перец чили для здоровья и похудения

Пряность перца чили связана с алкалоидами капсаициноидами, а содержание капсаициноидов в перце чили, в свою очередь, напрямую связано с его остротой. Потребление перца чили полезно для здоровья, его антибактериальный и противовоспалительный эффект объясняет популярность этой пряности в южных жарких странах – ведь там риск инфекционных заболеваний намного выше.

Худеть на остром перце нужно с большой с осторожностью
Худеть на остром перце нужно с большой с осторожностью / Фото: unsplash.com

Очень популярна эта специя для борьбы с лишним весом: потребление капсаицина помогает сбросить лишний вес, потому что перец снижает аппетит, соответственно, человек ест меньше. А также перец помогает увеличить расход энергии и окисление липидов, то есть действует, как мощное жиросжигающее средство.

Чили употребляют в еду в сушеном, жареном, свежем и даже копченом виде. Существует огромное количество мексиканских и азиатских блюд с перцем чили, многие из которых популярны и среди украинцев.

Но перец чили также вызывает желудочные расстройства, такие как кислотный рефлюкс, а чрезмерное его употребление может привести к язве желудка.

Также ученые выяснили, что чувство насыщение, которое дает перец, связано с желудочно-кишечным стрессом из-за остроты этой пряности.

Как же есть острый перец чили без вреда для здоровья?

Порошок красного перца обрабатывают путем сушки и измельчения Содержание капсаициноидов в порошке красного перца может варьироваться в зависимости от разновидностей красного перца чили, используемых для обработки порошка.

Используйте порошок красного перца средней остроты.

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Однако потребители часто покупают очень "горячий" порошок, который очень быстро вызывает раздражение слизистой желудка. Также довольно часто можно "нарваться" на некачественный продукт: увы, пряности в Украине подделывают.

Исследователи также не смогли доказать, что регулярное добавление чили в рацион помогает организму к нему адаптироваться. Поэтому экспериментировать с этой острой специей медики советуют с осторожностью.

Напомним, что ране мы писали, как похудеть на специях и чем они полезны.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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