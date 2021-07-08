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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Чем полезен стакан теплой воды утром натощак

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
8 июля, 08:00
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Стакан воды с утра на голодный желудок принесет пользу, если вода будет теплой. Чем полезна такая привычка для здоровья и сколько нужно пить – в материале
Натощак пить нужно именно теплую воду, это поможет "запустить" пищеварение и не только
Натощак пить нужно именно теплую воду, это поможет "запустить" пищеварение и не только / Фото: Сегодня

Многие из нас начинают утро со стакана воды, но чаще всего вы пьете ту воду, что стоит у вас в спальне в чашке или бутылке с ночи. Хорошо, если вода не холодная, но привычка пить воду натощак принесет пользу, если пить доведенную до приятной вам температуры кипяченую воду.

А пока пьете воду, подумайте, что еще вы не запланировало сделать летом: в этом вам поможет календарь летних лайфхаков. Зачем же пить с утра теплую воду на голодный желудок, в чем польза такой привычки и как это правильно делать – рассказала доктор тибетской медицины, физиотерапевт, консультант по здоровому питанию Елена Беляева.

Почему вода должна быть именно теплой

Холодная вода, да еще натощак, раздражающе действует на слизистую желудка, вызывая спазм. Поэтому пить нужно именно теплую воду: эти рекомендации пришли в западную медицину из тибетской медицины и аюрведы, индийской народной медицины.

Натощак полезно пить кипяченую свежую воду, остывшую до приятной вам температуры
Натощак полезно пить кипяченую свежую воду, остывшую до приятной вам температуры / Фото: unsplash.com

Именно теплая вода помогает "разбудить" желудок: усилить выработку ферментов поджелудочной железой, перистальтику кишечника, снизить кислотность желудочного сока. Все это поможет органам пищеварение быстрее и легче переваривать пищу в течение дня. Более теплая вода (35-40 градусов) помогает ускорить метаболизм, то есть обменные процессы в организме.

То есть, стакан теплой воды утром поможет похудеть?

Безусловно, ускорение метаболизма влечет за собой увеличение сжигаемых калорий, что хорошо помогает при похудении. Но одной только водой не обойтись, нужно также придерживаться привычек питаться рационально и быть активными физически. Но начать со стакана теплой воды по утрам – отличный шаг, поскольку так ваши ткани и органы станут лучше снабжаться кислородом, питательными веществами. Вообще не забывайте пить достаточно воды в течение всего дня.

А еще теплая вода на пустой желудок поможет вывести токсины, которые накопились в организме за время сна, поскольку такая вода эффективно очищает стенки желудка и кишечника. Плюс стакан теплой воды с утра помогает разжидить кровь и нормализовать работу кровеносной системы.

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Поэтому польза от воды натощак комплексная: нормальная работа пищеварительной системы способствует лучшему всасыванию полезных микроэлементов и витаминов из пищи; ускоряет метаболизм и так далее. В итоге мы чувствуем себя лучше, здоровее, улучшается состояние кожи, она омолаживается, уходит лишний вес.

Так какую воду пить – теплую или горячую и сколько?

Тибетская медицина рекомендует каждое утро заваривать именно свежий кипяток, а "простоявшие" ночь в чайнике остатки воды – сливать. Кипяток – не значит, что нужно пить только что закипевшую воду, обжигая слизистую: пейте кипяченую свежую теплую воду.

С утра рекомендуется выпивать стакан (250 мл) теплой воды натощак.
С утра рекомендуется выпивать стакан (250 мл) теплой воды натощак. / Фото: unsplash.com

Важно, руководствуясь собственными ощущениями, подобрать оптимальную для себя температуру воды. Со временем вы почувствуете, что (при желании) готовы пить более горячую воду. С утра рекомендуется выпивать стакан (250 мл) теплой воды натощак.

Также ранее мы писали, как пить воду, чтобы похудеть.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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