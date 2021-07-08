3 опасных упражнения в спортзале: почему их лучше делать с тренером

Приседания со штангой и становая тяга помогут добиться красивой фигуры мужчинам и женщинам. А жим стоя – нарастить плечи. Но без тренера их лучше не делать

Приседания со штангой позволяют добиться округлой формы ягодиц / Фото: freepik.com

Стройные подтянутые ноги, округлые ягодицы, плоский живот – чтобы получить фигуру своей мечты, часто без спортзала не обойтись. И здесь "на помощь" приходят базовые силовые упражнения, которые важно обязательно выполнять правильно.

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И вы не успели апгрейтнуть тело до лета, то можно сделать это сейчас, а также использовать еще 10 креативных идей, которые сделают эту горячую пору незабываемой. Какие упражнения помогут добиться красивых пропорций и идеального тела, почему их должен "ставить" только профессиональный тренер и чем опасно самостоятельное выполнение таких упражнений – рассказал спортивный фармаколог, методист-преподаватель ТЦ "Академия фитнеса Украины" Игорь Бабенко.

Игорь Бабенко / Фото: пресс-служба

Зачем вообще "тягать штангу", особенно женщинам?

Большинство женщин или девушек не имеют никакого отношения к профессиональному спорту, а в спортзал ходят с целью похудеть или поддержать себя в форме. Если силовые упражнения у мужчин не вызывают вопросов, то нужны ли женщинам упражнения со штангой, вопрос актуальный.

Такое базовое упражнение, как жим штанги стоя действительно, большинству женщин ни к чему (если только она не профессиональная спортсменка в силовых видах спорта). Поскольку это упражнение является одним из базовых для верха тела. Также оно помогает "нарастить" массивные плечи и используется в основном у мужчин.

А вот приседания со штангой или становая тяга активно применяются для женских тренировок. Именно приседания со штангой позволяют девушкам добиться округлой аппетитной формы ягодиц.

Становая тяга – базовое силовое упражнение, при котором работает все тело: спина, руки, корпус, ягодицы, ноги. Поэтому с помощью такой техники можно не только похудеть, но также добиться подтянутости и рельефности всего тела.

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Однако все эти упражнения, несмотря на свою эффективность, довольно травмоопасные и выполнять их самостоятельно, не зная правильной техники выполнения (особенно если вы – новичок), не стоит. Поэтому рассмотрим 3 самых базовых упражнения, которые лучше делать под присмотром тренера.

№ 1 – приседания со штангой: чем полезны и чем опасны

При приседании со штангой интенсивно работает нижняя часть тела: сильнее всего задействуются мышцы ног и ягодиц. Это одно из любимых упражнений для ягодиц и ног среди тех, кто любит "потягать железо", оно кажется довольно простым, но это не так.

На что обратить внимание

При выполнении приседаний со штангой спина обязательно должна быть ровной, колени – не "выходить" за носок в момент приседания, а в позвоночнике важно добиться четкой нейтрали спины. .

Основная ошибка

Сильный наклон, которого следует избегать. При этом упражнении идет работа с большим весом и при неправильной технике можно заработать грыжу позвоночника, травмы коленных и тазобедренных суставов.

Приседания со штангой / Фото: Сегодня

Кому противопоказано

Людям с нарушениями осанки, особенно при кифозе – искривлении грудного отдела позвоночника во внутрь (в народе говорят "горб"). Также противопоказано при плохой подвижности тазобедренных и плечевых суставов, "слабой" пояснице. Прежде чем подойти к этому упражнению, тренер должен оценить у человека состояние осанки и мобильность суставов.

Техника "плие" поможет новичкам укрепить мышцы, а потом можно приседать со штангой / Фото: freepik.com

Если с этим проблемы, то специалист подберет упражнения на укрепление мышц кора, то есть пресса, поясницы и т.д., иначе можно получить серьезные травмы. Новичкам нагрузка дается постепенно, прежде, чем браться за штангу (даже с небольшим весом) используются гантели, петли TRX и другое снаряжение. Мужчины сначала приседают с гантелей перед грудью (гоблет-приседание), женщины – в технике "плие" (при широкой постановке ног). И лишь потом, когда тренер даст добро, можно идти дальше.

№ 2 – становая тяга: что это за упражнение и какие основные ошибки

Становая тяга – это базовое многосуставное силовое упражнение, при котором работает все тело: ягодицы, спина, руки, корпус, ноги. Приседания со штангой и становая тяга вообще входят в пауэрлифтинг, но даже если вы не собираетесь покорять этот вид спорта, упражнения эффективны для обычных мужчин и женщин. С помощью становой тяги можно как набрать мышечную массу, держать тело в тонусе и сделать его более рельефным.

На что обратить внимание

Становая тяга для женщин и мужчин выполняется одинаково. Женщины выполняют разные варианты упражнения: так называемую "мертвую тягу" или "румынскую тягу", на почти прямых ногах. Такая вариация помогает сместить нагрузку на заднюю поверхность бедра, ягодиц и поясницы. Этот вариант также подходит для мужчин.

Основная ошибка

По незнанию новички начинают тянуть штангу только за счет спины или только за счет ног. Но чтобы упражнение принесло пользу, а не травмы, нужно задействовать и ноги, и спину: если спина не подготовлена, то она сразу округляется, а этого допускать нельзя.

Упражнение становая тяга / Фото: Сегодня

Иначе вы травмируете позвоночник, заработаете протрузию или грыжу межпозвоночных дисков. Поэтому, как и в предыдущем упражнении, вашу физическую подготовку должен оценить профессионал и порекомендовать комплекс упражнений, с которых следует начинать тренировки.

Кому противопоказано

Людям с нарушениями осанки, кифозом, сколиозом. Также силовые упражнения со штангой (как становая тяга, так и приседания, и ряд других) могут быть противопоказаны при варикозной болезни. Но здесь все зависит от степени поражения вен: могут быть использованы более легкие упражнения со штангой в положении сидя, а на ноги нужно надевать компрессионные чулки или гольфы. Опять же, такие вопросы решают со своим лечащим врачом и профессиональным тренером.

№ 3 – жим штанги стоя: мужское упражнение, которое требует внимания

Как уже сказано, жим штанги стоя является базовым упражнением по наращиванию дельтовидных мышц плеча. Эти мышцы образуют наружный контур плеч, поэтому качают эти мышцы в основном мужчины. Техника довольно сложная и выполнять ее нужно правильно.

На что обратить внимание

При жиме штанги стоя нужно правильно держать поясницу: штанга толкается за счет плеча и трицепса, локти в стартовой нижней точке движения должны быть направлены вниз. А в верхней позиции визуально это выглядит так, что штанга находится за головой, на линии ушей.

Основная ошибка

Часто при выполнении этого упражнения локти в нижней точке уходят назад, это неправильно и приводит к травмам плеч. В верхней точке упражнения руки со штангой часто уходят вперед (по отношению к голове), это в большинстве случаев происходит из-за плохой подвижности в плечевых суставах и грудном отделе позвоночника.

Жим штанги стоя / Фото: Сегодня

Также часто происходит вывод коленей вперед, а тела – назад. Еще одна ошибка – асимметрия в обеих руках, по отношению друг к другу. Это происходит или из-за непонимания правильности выполнения техники, чрезмерно большого веса на штанге или при проблемах с осанкой.

Кому противопоказано

Жать штангу стоя нельзя при плохой подвижности в плечевых суставах, при нарушениях осанки (сколиозе, кифозе). У людей со сколиозом при выполнении этого упражнения происходит мышечный дисбаланс по отношению к правой и левой стороне. Из-за этого и возникает ассиметрия движения при выполнении упражнения. Так, при непонимании техники, плюс при кифозе или плохой мобильности суставов, вывести штангу в нужную позицию просто не получится.

Поэтому тренер подберет упражнения на развитие мобильности суставов или начнет, чем заменить сам жим штанги: например, с помощью жима гантелей. Жать штангу стоя нужно только имея сильные мышцы, иначе вы рискуете получить травмы колена, плеча и поясницы. Людям с варикозном следует соблюдать вышеупомянутые рекомендации – компрессионный трикотаж, индивидуальная программа и консультация флеболога.

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