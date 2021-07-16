Какие специи полезны для здоровья и помогут похудеть

Специи – это не только жгучий перец: другие неострые пряности укрепят здоровье, сделают летние салаты вкуснее. А еще на специях худеют – как, читайте в статье

Специи помогут улучшить здоровье и похудеть / Фото: unsplash.com

Лето – время салатов из сезонных фруктов и овощей, сделать которые еще более полезными помогут специи. Кроме того, специи в летнем рационе помогут улучшить вкус любого блюда, если вы решили снизить потребление соли или вообще от нее отказаться. С помощью специй также можно ускорить метаболизм и похудеть: какие специи подходят для лета, а какие лучше употреблять в более холодное время года, рассказала доктор тибетской медицины, физиотерапевт, консультант по здоровому питанию Елена Беляева.

А мы подобрали для вас 10 летних идей, которые помогут сделать эту жаркую пору незабываемой. А еще узнайте, какие тренды женской красоты становятся популярными сегодня в медиа и кто задает моду.

В чем вообще польза специй для здоровья, особенно летом

Специи "пришли" в европейскую кухню и медицину с Востока, из аюрведической и тибетской медицины. Именно в восточных странах зародилась культура употребления специй. У многих людей при слове "специи" возникают ассоциации со жгучим перцем, часто можно услышать такую фразу: "Я не люблю острое, поэтому не ем специи". Но пряности и специи – это сушеные или даже свежие, либо обработанные другим способом части растений, многие из них вообще не острые. Зато полезные для нашего здоровья.

В летнюю пору сочетание специй с овощами и зеленью усилит ароматность блюд, подчеркнет их вкус, что поможет есть больше богатой клетчаткой пищи тем, кто не любит овощи и зелень. А клетчатка просто необходима нам для нормальной работы кишечника, от которого напрямую зависит, насколько крепким будет наш иммунитет.

Также специи и пряности помогают как усилить пищеварение, так и "притормозить" его, лечат воспалительные процессы, насыщают организм полезными витаминами и микроэлементами.

Именно поэтому так важно использовать специи круглый год, однако для каждого сезона подходят разные специи.

Какие специи полезнее всего употреблять летом

Летом у нас часто возникают проблемы с органами пищеварения, оттоков желчи, как говорят в тибетской медицине – ослабевает пищеварительный огонь. Поэтому в этот период стоит добавлять в блюда не острые специи, а именно:

Кардамон . Эта пряность богата пищевыми волокнами, витамином С, полезными микроэлементами (такими как калий, магний, железо, цинк). А еще кардамон – природный антиоксидант, помогающий бороться с окислительным стрессом; вредным холестерином. Кардамон стимулирует выработку желчи и ускоряет метаболизм, в итоге расщепление жиров происходит интенсивнее. Поэтому тем, кто следит за фигурой и не хочет поправляться, кардамон очень пригодится в рационе.

. Эта пряность богата пищевыми волокнами, витамином С, полезными микроэлементами (такими как калий, магний, железо, цинк). А еще кардамон – природный антиоксидант, помогающий бороться с окислительным стрессом; вредным холестерином. Кардамон стимулирует выработку желчи и ускоряет метаболизм, в итоге расщепление жиров происходит интенсивнее. Поэтому тем, кто следит за фигурой и не хочет поправляться, кардамон очень пригодится в рационе. Корица. Эта специя традиционно применяется в кулинарии, а хороша она тем, что стимулирует работу пищеварительных органов, обменные процессы, полезна для женского организма.

Эта специя традиционно применяется в кулинарии, а хороша она тем, что стимулирует работу пищеварительных органов, обменные процессы, полезна для женского организма. Анис (бадьян). Плоды этого растения активно используют в кулинарии и фармакологии. Анис оказывает эффективное антиспастическое, противовоспалительное и антимикробное действие на весь организм. А еще –нормализуют перистальтику и газообразование в желудочно-кишечном тракте.

Плоды этого растения активно используют в кулинарии и фармакологии. Анис оказывает эффективное антиспастическое, противовоспалительное и антимикробное действие на весь организм. А еще –нормализуют перистальтику и газообразование в желудочно-кишечном тракте. Куркума . Эта специя обладает множеством полезных свойств благодаря веществу куркумину, он сильный антиоксидант. Поэтому куркума отлично справляется с воспалительными процессами и регулирует ферменты, а еще куркуму рекомендуют, как природный онкопротектор (то есть стредство профилактики рака).

. Эта специя обладает множеством полезных свойств благодаря веществу куркумину, он сильный антиоксидант. Поэтому куркума отлично справляется с воспалительными процессами и регулирует ферменты, а еще куркуму рекомендуют, как природный онкопротектор (то есть стредство профилактики рака). Кориандр. Нам это растение больше известно, как кинза: но весь "секрет" в том, что кориандром именуют семена, а кинзой – листья растения. Если кинза хороша для салатов, то семена кориандра способствуют лучшей выработке пищеварительных ферментов, оттоку желчи. А еще кориандр обладает противовоспалительными свойствами.

Нам это растение больше известно, как кинза: но весь "секрет" в том, что кориандром именуют семена, а кинзой – листья растения. Если кинза хороша для салатов, то семена кориандра способствуют лучшей выработке пищеварительных ферментов, оттоку желчи. А еще кориандр обладает противовоспалительными свойствами. Зира (кумин). Полезные свойства зиры помогут поддержать пищеварение: улучшается аппетит, стимулируется пищеварение, уменьшается вздутие живота и метеоризм в кишечнике, спазмы.

Полезные свойства зиры помогут поддержать пищеварение: улучшается аппетит, стимулируется пищеварение, уменьшается вздутие живота и метеоризм в кишечнике, спазмы. Тмин. Эту специю, особенно черный тмин, используют для улучшения пищеварения: тмин оказывает послабляющее действие, усиливает выделение желчи. А тимохинон – вещество, входящее в состав тмина, это мощный антиоксидант. Добавляйте тмин в блюда, и вы зарядитесь энергией, общий тонус и работоспособность повысится.

Эту специю, особенно черный тмин, используют для улучшения пищеварения: тмин оказывает послабляющее действие, усиливает выделение желчи. А тимохинон – вещество, входящее в состав тмина, это мощный антиоксидант. Добавляйте тмин в блюда, и вы зарядитесь энергией, общий тонус и работоспособность повысится. Розмарин. Эта специя родом из Средиземноморья, его любят использовать в своей кухне итальянцы. Помимо аромата и чуть горьковатого вкуса, которые розмарин придает соусам, супам или мясным блюдам, эта пряность оказывает мочегонное действие, помогает выводить токсины, благоприятно влияет на печень.

Куркума регулирует ферменты, розмарин выводит токсины, а перец пипилинг помогает похудеть / Фото: Сегодня

Как видите, большинство этих специй улучшает работу органов пищеварения и ускоряет метаболизм, а это напрямую связано с потерей или наоборот – набором лишних килограммов. Если же говорить именно об использовании специй для похудения, то здесь лидерство берут острые специи.

Однако любителям острых специй в жаркую пору стоит притормозить: любимый многими имбирь и острые перцы лучше отложить до осени.

Исключение – индийский длинный перец пипилинг (или пиппали), он поможет и бороться с лишними килограммами, и в отличие от других перцев, не усилит проблемы с пищеварением.

Какие специи используют для похудения и как именно

Тибетская медицина отмечает пипилинг, как единственною острую специю, которая в летнюю жару не вызывает проблем с пищеварением. Между прочим, этот перец стал известен в древней Греции и Риме раньше, чем любимый многими черный перец. Но у нас пока пипилинг не слишком популярен и найти его можно чаще в специализированных магазинах со специями.

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Благодаря пиперину, содержащемуся в перце алкалоиду, перец отлично поддерживает пищеварение, ускоряет метаболизм, тем самым мы получаем от съеденной пищи максимум пользы. А быстрый метаболизм, хорошо работающая пищеварительная система и здоровый кишечник (плюс рациональное питание, естественно и физическая активность) – это важные составляющие формулы похудения. Пипилинг добавляют в салаты, запеканки, супы, мясные блюда и не только.

Пиперин, который также содержится в черном перце, как и другой алкалоид – капсаицин, (которым богаты красный, другие виды перца) за счет стимуляции ферментов и ускорения обменных процессов помогает жирам быстрее расщепляться. Кроме этого, капсаицин стимулирует работу симпатической нервной системы, что также влияет на процесс похудения: она подавляет аппетит.

К тому же, если вы едите острые блюда, то естественно, хочется больше пить. А чистая питьевая вода в свою очередь очищает организм, стимулируя метаболизм. Острые блюда плюс вода не вызывает такой отечности, как соленые блюда плюс вода.

НО даже если у вас нет аллергии на специи, и перец, то острый перец не подходит тем, у кого уже есть серьезные проблемы с пищеварением.

Кому противопоказано есть острый перец

Острые сорта перца могут вызвать аллергическую реакцию, у некоторых есть индивидуальная непереносимость, также при гастритах, язвенной болезни и других заболеваниях пищеварительной системы острые перцы могут навредить. Но даже если у вас отменное здоровье, то добавлять острый перец сразу во все блюда тое опасно – привыкать к острой пище нужно постепенно. Иначе вы рискуете заработать вместо похудения проблемы с желудком и другими органами пищеварения.

Худеть на остром перце лучше в более холодное время года, и то – с осторожностью / Фото: unsplash.com

Кроме этого, острые перцы усиливают эффект седативных, гипотензивных и разжижающих кровь препаратов. Поэтому если вы принимаете успокоительное или средство от гипертонии, то острый перец может тоже навредить. Консультируйтесь со своим семейным врачом, диетологом или консультантов по здоровому питанию, можно ли вам есть острый перец и в каком количестве.

Что же делать, если острый перец есть нежелательно?

В косметологии острые перцы применяют для борьбы с целлюлитом и жировыми отложениями, делая разные обертываниях с перцем. Но такие процедуры тоже нужно делать осторожно, поскольку может возникнуть аллергическая реакция при контакте перца с кожей, и даже ожог. Поэтому любая процедура или диета, которую вы собираетесь начать дома, должна быть согласована со специалистом.

Напомним, что мы писали, как правильно хранить специи.