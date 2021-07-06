Как связаны иммунитет и кишечник и почему нужно есть больше клетчатки

Чем больше жирной пищи мы едим и меньше двигаемся, тем хуже работает кишечник и слабее иммунитет. Исправить ситуацию помогут овощи и физические нагрузки

Овощи больше всего богаты клетчаткой, не забывайте их есть регулярно / Фото: Pixabay

Здоровое питание и физическая активность – залог здоровья, об этом мы слышим постоянно. Но также есть прямая связь между нашим иммунитетом, образом жизни и работой кишечника: в очередной раз медики исследовали этот вопрос и опубликовали результаты свое работы в журнале Nutrients.

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Как же связан иммунитет и кишечник?

Наш иммунный статус связан с образом жизни, особенно с потреблением питательных веществ и режимом питания. Нездоровая диета, психический стресс, курение сигарет и малоподвижный образ жизни могут усилить хроническое воспаление, то есть аномальный иммунный ответ. И зависит это напрямую от кишечника, отмечают ученые. Микробиота кишечника, то есть состав бактерий, которые постоянно в нем живут, выполняют ряд важных для организма человека функций.

Так вот, они влияют на на системное воспаление, а пробиотики и пищевые волокна – то есть клетчатка, изменяют микробиоту кишечника.

Достаточное потребление пищевых волокон улучшает иммунитет и снижает воспалительные процессы.

И наоборот, питание высоким содержанием насыщенных жиров увеличивает количество патогенных микробов в кишечнике и повреждает слой эпителиальных клеток кишечника, усиливая воспаление. Так, наш образ жизни и питание влияют на иммунитет и состояние воспаления.

А где искать клетчатку, в овощах и фруктах?

Да, наиболее богаты пищевыми волокнами овощи и фрукты. Медики отследили питание более 50 тысяч добровольцев, и пришли к выводу, что потребление пищевых волокон увеличивает количество полезных молочнокислых бактерий в кишечнике.

Поэтому сейчас, в сезон овощей и ягод, самое время есть клетчатку: в день нам ее нужно не менее 35 грамм, чтобы получить столько пищевых волокон, необходимо съедать ежедневно около 500 грамм овощей и фруктов.

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