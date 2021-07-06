Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Умер Меньшов

Топ-новость

Скандал с Меладзе

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как связаны иммунитет и кишечник и почему нужно есть больше клетчатки

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
6 июля, 08:30
Копировать ссылку
Чем больше жирной пищи мы едим и меньше двигаемся, тем хуже работает кишечник и слабее иммунитет. Исправить ситуацию помогут овощи и физические нагрузки
Овощи больше всего богаты клетчаткой, не забывайте их есть регулярно
Овощи больше всего богаты клетчаткой, не забывайте их есть регулярно / Фото: Pixabay

Здоровое питание и физическая активность – залог здоровья, об этом мы слышим постоянно. Но также есть прямая связь между нашим иммунитетом, образом жизни и работой кишечника: в очередной раз медики исследовали этот вопрос и опубликовали результаты свое работы в журнале Nutrients.

А мы собрали для вас 10 интересных идей, которые помогут сделать лето незабываемым: ловите лайфхаки в нашем календаре.

Как же связан иммунитет и кишечник?

Наш иммунный статус связан с образом жизни, особенно с потреблением питательных веществ и режимом питания. Нездоровая диета, психический стресс, курение сигарет и малоподвижный образ жизни могут усилить хроническое воспаление, то есть аномальный иммунный ответ. И зависит это напрямую от кишечника, отмечают ученые. Микробиота кишечника, то есть состав бактерий, которые постоянно в нем живут, выполняют ряд важных для организма человека функций.

Читайте также:

Так вот, они влияют на на системное воспаление, а пробиотики и пищевые волокна – то есть клетчатка, изменяют микробиоту кишечника.

Достаточное потребление пищевых волокон улучшает иммунитет и снижает воспалительные процессы.

И наоборот, питание высоким содержанием насыщенных жиров увеличивает количество патогенных микробов в кишечнике и повреждает слой эпителиальных клеток кишечника, усиливая воспаление. Так, наш образ жизни и питание влияют на иммунитет и состояние воспаления.

А где искать клетчатку, в овощах и фруктах?

Да, наиболее богаты пищевыми волокнами овощи и фрукты. Медики отследили питание более 50 тысяч добровольцев, и пришли к выводу, что потребление пищевых волокон увеличивает количество полезных молочнокислых бактерий в кишечнике.

Поэтому сейчас, в сезон овощей и ягод, самое время есть клетчатку: в день нам ее нужно не менее 35 грамм, чтобы получить столько пищевых волокон, необходимо съедать ежедневно около 500 грамм овощей и фруктов.

Также ранее мы писали, как перейти на здоровое питание.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Показать еще
Реклама
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Цитата дня

"Костя до такой степени скромный, интеллигентный и настолько трепетно относится к женщинам... Но чтобы каким-то образом намекать на то, что он чего-то хочет взамен на что-то... Более того, если задать вопрос самой Каролине, мне кажется, она не сможет объяснить, к чему это все ляпнула"

Валерий Меладзе певец
Больше о конфликте Меладзе и Лорак
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
00
дней
09
часов
49
минут
08
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять