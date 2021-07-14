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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Почему кофе не опасен при окислительном стрессе: спойлер – напиток не окисляет организм

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
14 июля, 08:00
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Не стоит отказываться от кофе и какао из-за боязни еще большего окислительного стресса. Медики выяснили, что ароматный напиток тут ни при чем
Кофе и какао-напитки не усиливают окислительный стресс и не вызывают повреждение клеток
Кофе и какао-напитки не усиливают окислительный стресс и не вызывают повреждение клеток / Фото: unsplash.com

Если вы любите кофе, но избегаете ароматного напитка из-за боязни, что он усилит окислительный стресс и приведет к гипертонии, атеросклерозу или диабету, то напрасно. Медики подтвердили тот факт, что кофе и какао-напитки не могут усилить уровень токсичных реактивных форм кислорода, которые вызывают повреждения клеток: результаты опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

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А в чем взаимосвязь кофе и окислительного стресса?

Медики выяснили, что взаимосвязи нет, хотя ранее влияние кофе и какао на окислительное повреждение макромолекул изучалось в нескольких исследованиях и результаты были противоречивыми. И в интернете появилась информация, что якобы кофе окисляет организм.

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После чего некоторые люди стали отказываться от кофе и какао, поскольку окислительный стресс взывает у человека атеросклероз, гипертонию, диабет, приводит к усилению синдрома хронической усталости и преждевременному старению. Не влияет кофе также на окисление липидов (жиров), поступающих в организм с пищей.

А это значит, что кофе не может усиливать процесс окисления клеток, который приводи к их повреждению.

Добровольцы употребляли кофе и какао в течение месяца так: первая группа – одна чашка кофе эспрессо в день, вторая группа – три чашки кофе эспрессо в день и третья группа – одна чашка кофе эспрессо плюс два продукта на основе какао, содержащие кофе, два раза в день.

А затем провели анализ их крови и мочи на повреждение ДНК и катаболиты окисления ДНК. Результат – потребление кофе и кондитерских изделий на основе какао, содержащих кофе, никак не отразилось на маркерах окислительного стресса.

Но все же не весь кофе полезен для организма?

Самый полезный кофе – это натуральный молотый, а не в стиках или гранулах. Кофе следует варить, а не просто заливать кипятком, иначе такой напиток повысит уровень вредного холестерина в крови.

Бумажные фильтры задерживают вредные компоненты, которые образуются после заваривания кофе
Бумажные фильтры задерживают вредные компоненты, которые образуются после заваривания кофе / Фото: freepik.com

Обезопасить кофе помогут бумажные фильтры, которые задерживают вредные частицы в кофе, но не полезные для здоровья полифенолы. А эти микроэлементы как раз способствуют снижению вреда от окислительного стресса.

Также ранее мы писали, почему нельзя пить кофе натощак.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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