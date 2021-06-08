ТОП-3 гаджета, которые помогут следить за безопасностью детей

Если ваш ребенок действительно исчез, следует немедленно сообщить об этом в полицию

Какие гаджеты помогут следить за безопасностью детей Фото: скриншот

За прошлый год в полицию поступило более 15 тысяч сообщений о пропаже детей. Родители, как правило, не готовы к такому и поэтому молниеносно впадают в панику. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич узнали, что делать в подобных ситуациях, где искать детей и какие гаджеты в этом помогут.

С 15 тысяч обращений об исчезновении детей почти 90% завершились успешными поисками, и украинские показатели сейчас одни из самых высоких в мире! И конечно, все это не без помощи гаджетов. Сегодня есть несколько вариантов трекеров для поиска ребенка.

Какие есть варианты трекеров для ребенка

Первое – смарт-часы (1000 грн), которые работают с помощью SIM-карты и интернета, но, если связи нет – это уже проблема.

Какие гаджеты помогут следить за безопасностью детей Фото: скриншот

Второй вариант – более профессиональные трекеры.

"Для такого GPS-трекера есть мобильное приложение, которое можно установить одновременно на несколько телефонов. Пинг настраивается абсолютно разный, например, 5 секунд, то есть каждые 5 секунд он передает информацию о своем местонахождении", – рассказал эксперт по безопасности Евгений в эфире телеканала "Украина".

Какие гаджеты помогут следить за безопасностью детей Фото: скриншот

Стоит такой трекер около 2000 грн. Заряжать его надо раз в три дня, но быстро – до получаса. И главное – это не только маячок. Для ребенка можно определить территорию и, если он ее покидает, родители получают сигнал.

Какие гаджеты помогут следить за безопасностью детей Фото: скриншот

Также трекер можно подключить к системе охраны и вместе с вами искать ребенка будет специализированная бригада, максимальное время ее прибытия – до 8 минут. Кроме того, в экстренном случае ребенок сам может сообщить об этом.

Однако помните, если ваш ребенок действительно исчез, следует немедленно сообщить об этом в полицию! Но лучше, конечно, подстраховаться.

Какой выбрать трекер для ребенка – смотрите видео:

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