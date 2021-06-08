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ТОП-3 гаджета, которые помогут следить за безопасностью детей

Сегодня, 15:59

Если ваш ребенок действительно исчез, следует немедленно сообщить об этом в полицию

Какие гаджеты помогут следить за безопасностью детей
Какие гаджеты помогут следить за безопасностью детей
Фото: скриншот

За прошлый год в полицию поступило более 15 тысяч сообщений о пропаже детей. Родители, как правило, не готовы к такому и поэтому молниеносно впадают в панику. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич узнали, что делать в подобных ситуациях, где искать детей и какие гаджеты в этом помогут.

С 15 тысяч обращений об исчезновении детей почти 90% завершились успешными поисками, и украинские показатели сейчас одни из самых высоких в мире! И конечно, все это не без помощи гаджетов. Сегодня есть несколько вариантов трекеров для поиска ребенка.

Какие есть варианты трекеров для ребенка

Первое – смарт-часы (1000 грн), которые работают с помощью SIM-карты и интернета, но, если связи нет – это уже проблема.

Какие гаджеты помогут следить за безопасностью детей
Какие гаджеты помогут следить за безопасностью детей
Фото: скриншот

Второй вариант – более профессиональные трекеры.

"Для такого GPS-трекера есть мобильное приложение, которое можно установить одновременно на несколько телефонов. Пинг настраивается абсолютно разный, например, 5 секунд, то есть каждые 5 секунд он передает информацию о своем местонахождении", – рассказал эксперт по безопасности Евгений в эфире телеканала "Украина".

Какие гаджеты помогут следить за безопасностью детей
Какие гаджеты помогут следить за безопасностью детей
Фото: скриншот

Стоит такой трекер около 2000 грн. Заряжать его надо раз в три дня, но быстро – до получаса. И главное – это не только маячок. Для ребенка можно определить территорию и, если он ее покидает, родители получают сигнал.

Какие гаджеты помогут следить за безопасностью детей
Какие гаджеты помогут следить за безопасностью детей
Фото: скриншот

Также трекер можно подключить к системе охраны и вместе с вами искать ребенка будет специализированная бригада, максимальное время ее прибытия – до 8 минут. Кроме того, в экстренном случае ребенок сам может сообщить об этом.

Однако помните, если ваш ребенок действительно исчез, следует немедленно сообщить об этом в полицию! Но лучше, конечно, подстраховаться.

Какой выбрать трекер для ребенка – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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