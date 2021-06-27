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Що робити, якщо однорічна дитина вередує – відповідає лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
27 червня, 08:30
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Євген Комаровський розповів, якщо дитина криком гне свою лінію, то реагувати не потрібно. Де грань між маніпуляцією і реальними проблемами – в матеріалі
Трохи подорослішав малюк плачем реагує на рішення батьків, з якими він не згоден
Трохи подорослішав малюк плачем реагує на рішення батьків, з якими він не згоден / Фото: Сьогодні

Дитину ніби поміняли: здоровий малюк почав кричати, якщо дають їжу, що йому не подобається, не хоче залишатися без мами, не сидить з татом. Знайома ситуація? Батьки у ту ж мить йдуть на поводу у крихти, щоб він перестав плакати . Але дитячий лікар вищої категорії Євген Комаровський вважає, що в таких випадках проблема не в здоров'ї малюка, а в тому, як його правильно виховувати далі.

Про це відомий педіатр розповів в своєму інстаграм-журналі . Не завжди варто йти у малюка на поводу, особливо у більш дорослого: наприклад, як урізноманітнити йому канікули підкажуть 10 креативних лайфхаків , які зроблять цю гарячу пору незабутньою

Чому здорова дитина починає кричати на "рівному місці"

Ця проблема з галузі педагогіки, вважає Євген Комаровський, а не педіатрії. Таким чином трохи подорослішав малюк реагує на рішення батьків, з якими він не згоден: проявляє силу волі, кричить, пручається.

В результаті батьки змінюють своє рішення: дають улюблену їжу, дозволяють не спати, мама залишається з дитиною замість запланованого походу в спортзал і т.д. Тому батькам слід виробити єдину модель виховання і поведінки, і слідувати їй.

Але якщо дитина буде довго плакати, це не зашкодить?

Очевидно, що багато батьків бояться, що тривалий плач маляти якимось чином негативно позначиться на його психічному розвитку. Але в підсумку, йдучи у нього на поводу, ви самі формуєте у крихти таку модель поведінки, яка вкрай негативно відбивається на розвитку дитини і його умінні спілкуватися з оточуючими.

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Євген Комаровський в таких випадках радить взяти волю в кулак і виховувати дитину відповідно до загальноприйнятих законів педагогіки. Які трактують, що головні все-таки – мама і тато, а не однорічна дитина.

Також ми писали про те, як зібрати дитину на прогулянку в ліс .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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