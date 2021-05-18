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Делает тело стройным, а настроение – хорошим: чем еще полезен витамин В и где его искать

Сегодня, 17:44

Витамины этой группы часто называют залогом стройного тела и позитивного настроения

Витамины группы В содержаться в лососе
Витамины группы В содержаться в лососе
Фото: Pexels

Пандемия, угроза новых штаммов и страх заболеть – основные факторы, которые побуждают украинцев закупаться витаминами. Но чаще всего это происходит без рекомендаций врача. Например, неконтролируемый прием витаминов группы B может увеличить риск развития онкологии, и это еще не все! Диетолог Светлана Свичкар в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, какие угрозы несут в себе большие дозы витаминов и как уберечь себя.

Витамин В помогает быть энергичным и активным

Витамины группы B – это та самая "кнопка", которая делает человека энергичным и полным сил. Их задачи разнообразны, но все сводятся к одному: помогать организму извлекать пользу и питательные вещества из пищи и транспортировать ее к остальным органам. Именно поэтому их еще часто называют залогом стройного тела и позитивного настроения. Каждый из витаминов этой группы является незаменимым и имеет свои уникальные возможности. Основные витамины группы – это витамин В1, В6, В12, В9, В3.

К сожалению, ни один из перечисленных витаминов, кроме В12, наш организм запасать не может. Поэтому, чтобы быть стройными и веселыми, надо принимать их ежедневно. Но их передозировка несет такую ​​же угрозу для организма, как и недостаток.

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Чем грозит передозировка витамином В

"Они могут вызвать различные проявления на коже, повышенную возбудимость нервной системы, тремор рук, головную боль, тошноту, также реакция может сопровождаться сердцебиением, скачками артериального давления, – рассказывает диетолог Светлана Свичкар. – Но самое главное – они противопоказаны людям, которые имели новообразования, особенно злокачественные – прием витаминов группы B приводит к тому, что это стимулирует рост онкологических процессов в организме".

В каких продуктах есть витамин В

Избежать необратимых последствий можно – утверждают врачи. Главное перед приемом витаминов группы B проконсультироваться с врачом и переключиться с таблеток на продукты! Ведь существует сразу два суперпродукта, чрезвычайно богатых витаминами группы B.

Один из них – это печень! И неважно, куриная, баранья или говяжья. В 100 граммах приготовленной печени содержится 200% суточной нормы витамина В2, 130% – витамина В7, 90% – витамина В3, 70% – витамина В5, 65% – витамина В9, 50% – витамина В6 и целых 1200% – витамина В12. А передозировки здесь не будет, потому что организм умеет выводить лишние витамины из продуктов, а вот из таблеток – нет.

Печень богата витаминами группы В
Печень богата витаминами группы В
Фото: Depositphotos

Другой продукт-рекордсмен – лосось. В 100 граммах лосося содержится 50% суточной нормы витамина В3 и В12, 47% – витамина В6, а также 30% – витамина В2. Кроме того, лосось богат жирными кислотами омега-3, белками и селеном.

Но не стоит забывать, что на усвоение организмом витаминов группы B влияют и остальные продукты, которые мы потребляем. Скажем, молоко и кофе нейтрализует витамины полностью. Так же, как и рафинированный сахар или никотин. Именно поэтому курильщики и сладкоежки нуждаются в витаминах группы B больше всего.

Ранее мы выяснили, чем грозит избыток витамина А и как его правильно употреблять.

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Источник: Сегодня
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