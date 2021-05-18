Робить тіло струнким, а настрій – хорошим: чим ще корисний вітамін В і де його шукати

Вітаміни цієї групи часто називають запорукою стрункого тіла і позитивного настрою

Вітаміни групи В містяться в лососі Фото: Pexels

Пандемія, загроза нових штамів і страх захворіти – основні чинники, які спонукають українців закуповуватися вітамінами. Але найчастіше це відбувається без рекомендацій лікаря. Наприклад, неконтрольований прийом вітамінів групи B може збільшити ризик розвитку онкології, і це ще не все! Дієтолог Світлана Свичкар в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповіла, які загрози несуть в собі великі дози вітамінів і як вберегти себе.

Вітамін В допомагає бути енергійним і активним

Вітаміни групи B – це та сама "кнопка", яка робить людину енергійною і повною сил. Їх завдання різноманітні, але все зводяться до одного: допомагати організму отримувати користь і поживні речовини з їжі і транспортувати її іншим органам. Саме тому їх ще часто називають запорукою стрункого тіла і позитивного настрою. Кожен з вітамінів цієї групи є незамінним і має свої унікальні можливості. Основні вітаміни групи – це вітамін В1, В6, В12, В9, В3.

На жаль, жоден з перерахованих вітамінів, крім В12, наш організм запасати не може. Тому, щоб бути стрункими і веселими, треба приймати їх щодня. Але їх передозування несе таку ж загрозу для організму, як і нехватка.

Чим загрожує передозування вітаміном В

"Вони можуть викликати різні прояви на шкірі, підвищену збудливість нервової системи, тремор рук, головний біль, нудоту, також реакція може супроводжуватися серцебиттям, стрибками артеріального тиску, – розповідає дієтолог Світлана Свичкар. – Але найголовніше – вони протипоказані людям, які мали новоутворення, особливо злоякісні – прийом вітамінів групи B призводить до того, що це стимулює зростання онкологічних процесів в організмі".

У яких продуктах є вітамін В

Уникнути непоправних наслідків можна – стверджують лікарі. Головне перед прийомом вітамінів групи B проконсультуватися з лікарем і переключитися з таблеток на продукти! Адже існує відразу два суперпродукта, надзвичайно багатих вітамінами групи B.

Один з них – це печінка! І неважливо, куряча, бараняча або яловича. У 100 грамах приготовленою печінки міститься 200% добової норми вітаміну В2, 130% – вітаміну В7, 90% – вітаміну В3, 70% – вітаміну В5, 65% – вітаміну В9, 50% – вітаміну В6 і цілих 1200% – вітаміну В12. А передозування тут не буде, тому що організм вміє виводити зайві вітаміни з продуктів, а ось з таблеток – ні.

Печінка багата вітамінами групи В Фото: Depositphotos

Інший продукт-рекордсмен – лосось. У 100 грамах лосося міститься 50% добової норми вітаміну В3 і В12, 47% – вітаміну В6, а також 30% – вітаміну В2. Крім того, лосось багатий жирними кислотами омега-3, білками і селеном.

Але не варто забувати, що на засвоєння організмом вітамінів групи B впливають і інші продукти, які ми споживаємо. Скажімо, молоко і кава нейтралізує вітаміни повністю. Так само, як і рафінований цукор або нікотин. Саме тому курці і любителі солодкого потребують вітамінів групи B найбільше.

Раніше ми з'ясували, чим загрожує надлишок вітаміну А і як його правильно вживати.

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