Витамин на все сезоны: зачем нам аскорбиновая кислота даже летом и где ее искать

Витамин С нужен нам круглый год не только для иммунитета, а как залог красоты нашей кожи и крепкого сна. Так ли значима для нас аскорбинка – выяснили ученые

Витамин С, которым особенно богаты цитрусовые, нужен нам круглый год Фото: unsplash.com

Витамин С – аскорбиновую кислоту многие считают зимним, поскольку известен он как средство укрепления иммунитета и борьбы с простудами. Однако некоторые свойства витамина С как преувеличены, так и недооценены. Однозначно, аскорбиновая кислота – одна из важнейших для нашего здоровья: этот факт подтвердило свежее исследование медиков, опубликованное в медицинском журнале Nutrients.

Зачем нам летом витамин С, ведь мы практически не болеем?

Витамин С или аскорбиновая кислота у многих ассоциируется с простудой, гриппом: перед глазами возникает горячий чай с лимоном или желтые "горошины" витаминок, которыми нас часто кормили в детстве. И действительно, есть исследования, которые подтверждают, что дополнительный прием витамина С при простудных инфекционных заболеваниях иногда необходим. Но не столько из-за свойств аскорбиновой кислоты, как средства, укрепляющего иммунитет, как зачастую потому что при болезни возникает дефицит витамина С. Ведь организмом этот элемент не синтезируется, мы получаем аскорбиновую кислоту извне – с пищей или пищевыми добавками.

Летом витамин С нам особенно необходим для защиты кожи и зрения Фото: unsplash.com

В летний период, когда солнце особенно активно, витамин С поможет поддержать здоровье нашей кожи. Влияние аскорбиновой кислоты, как эффективного средства для кожи, доказано многократно. Витамин С повышает эластичность и упругость кожи, помогает синтезу коллагена, без которого кожа становится менее упругой и свежей. Витамин С – водорастворимыq, он способен помочь поглощать ультрафиолетовые лучи и инактивировать активные формы кислорода. Поэтому аскорбиновая кислота признана, как эффективное средство защиты зрения от солнца. Также витамин С известен, как антиоксидант – то есть предотвращает повреждение клеток и защищает организм от психоэмоциональных нагрузок.

А в чем еще польза витамина С для здоровья человека?

Вообще витамин С достаточно "молод", обнаружен он был лишь в 1912 году, и только в 30-х годах 20 века впервые был выведен, как первая витаминная добавка. А еще ранее шотландский хирург Джеймс Линд обнаружил, что цингу (болезнь, возникающая в результате недостаточного потребления витамина С с пищей) можно эффективно лечить с помощью цитрусовых. Аскорбиновая кислота помогает костям быть более плотными, а ее дефицит может привести к развитию остеопороза.

Также полезен витамин С для сосудов, поскольку снижает риск образования в них тромбов за счет уменьшения агрегации тромбоцитов (клеток крови). А еще дополнительно витамин С назначают при различных серьезных болезнях, например, при серьезных заболеваниях почек: аскорбиновая кислота помогала снизить воспалительной процесс. А относительно витамина С, как противоракового средства – новые исследования подтвердили эффективность витамина не в качестве противораковой терапии. А как средства, способного снизить боль, усталость и улучшить аппетит уже у тех, кто борется с раком.

А когда может возникнуть недостаток витамина С?

Увеличивает суточную потребность в витамине С высокая физическая активность (например, напряженные и продолжительные тренировки. Удивительно, но при том, что при высоких физических нагрузках витамина С организму требуется больше, повлиять именно на увеличение спортивных результатов или увеличить физическую работоспособность аскорбиновая кислота не помогла. Зато клинические исследования показали, что ежедневное употребление витамина С помогает улучшить сон, спать более глубоко, а также снижает опасные последствия апноэ во сне.

Избежать недостатка витамина D помогут цитрусовые и сок из них, киви, яблоки Фото: unsplash.com

Также недостаток аскорбиновой кислоты может возникать при диетах или длительном голодании. А еще проблемах с пищеварением (воспалительных процессах в желудке, кишечнике), когда в организме снижается всасываемость аскорбиновой кислоты и других полезных элементов. Дефицит витамина С может наблюдаться у людей, в рационе которых мало фруктов и овощей.

А в каких именно продуктах содержится витамин С?

Аскорбиновой кислотой особенно богаты:

цитрусовые, яблоки, ананасы, киви,

облепиха, смородина,

сладкий перец, зелень – доступные нам петрушка и укроп,

помидоры, картофель,

капуста как белокочанная, так цветная, а также брюссельская,

плоды шиповника.

Однако витамин С крайне неустойчив во внешней среде и быстро разрушается при нагревании.

Сколько же аскорбиновой кислоты нужно принимать?

Суточная потребность в витамине С, особенно в нынешних реалиях ковида, плохой экологии, нерационального питания – дело индивидуальное. Сколько вам потребуется витамина С в сутки, зависит от веса, вредных привычек (особенно курения), образа жизни, физической активности и состояния здоровья.

Более того, насколько эффективно аскорбиновая кислота будет абсорбироваться из кишечника, зависит от множества генетических факторов. Поэтому необходимую вам дозу витамина С поможет рассчитать врач. Особенно, если вы хотите принимать аскорбиновую кислоту в качестве пищевой добавки.

Напомним, что ранее мы также писали о продуктах, которые богаты витамином С и полезны для кожи.

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