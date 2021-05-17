Чем грозит избыток витамина А и как его правильно употреблять

Диетолог назвала самые опасные последствия передозировки этого витамина и рассказала, в каких продуктах он есть

Какие продукты содержат витамин А Фото: Pexels

На фоне пандемии украинцы начали фанатично покупать витамины. Напуганные новым штаммом коронавируса, они массово штурмуют аптеки, чтобы приобрести как можно больше таблеток, в надежде защитить свой иммунитет. В то же время врачи бьют тревогу – употреблять слишком много витаминов – опасно для жизни. Какие симптомы витаминной передозировки и какова суточная норма витамина А, рассказала диетолог Светлана Свичкар в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Почему витамин А называют залогом красоты и молодости

Витамин А – один из самых важных для нашего здоровья. Из-за его дефицита кожа становится сухой, постоянно шелушится и теряет естественный цвет. К тому же ухудшается состояние ногтей, волос и зубов, появляются преждевременные морщины. Именно поэтому медики называют витамин А залогом красоты и молодости.

Чем грозит передозировка витамина А

В погоне за хорошим видом, особенно перед началом пляжного сезона, украинцы массово скупают этот витамин в аптеках и начинают неконтролируемо его употреблять. По статистике, за год пандемии количество людей, которые принимают его, увеличилось на 10 процентов. Сам витамин А способен накапливаться в организме, поэтому с ним легко переборщить. А из-з этого может возникнуть множество побочных эффектов – боли в суставах, тошнота, головная боль. В зрелом возрасте его передозировки провоцируют развитие остеопороза. И даже увеличивают риск переломов в семь раз!

"Более того, избыток этого витамина может привести к появлению онкологических заболеваний, например, рака легких", – предостерегает диетолог Светлана Свичкар.

Чем витамин А опасен для здоровья Фото: Unsplash

Но особенно опасно злоупотребление витамином А для детей, говорит диетолог, ведь на фоне его чрезмерного количества может быть задержка роста.

"Следует быть внимательными, так как этот витамин может быть в биологически активных добавках и в комплексных витаминах, которые люди часто покупают дополнительно", – поясняет эксперт.

Врачи предостерегают: любые витамины, как и другие лекарственные препараты, нельзя принимать без назначения специалиста.

"Очень важно консультироваться с врачом по поводу дополнительного употребления витаминов в свой рацион", – советует врач.

Какие продукты содержат витамин А

Однако насытить им свой организм безопасно – можно. Для этого следует употреблять продукты, в которых большое содержание витамина А. Однако в 2013 году ученые Совета здорового питания при Институте медицины США провели эксперимент и поняли, что в течение последних двадцати лет количество витаминов в фруктах и ​​овощах сократилось вдвое. То есть сейчас одна единица витамина А содержит только шесть молекул каротиноидов вместо двенадцати. Однако суточная норма его содержится в: петрушке (200 г), абрикосах (4 шт.), яйцах (3 шт.), кураге (200 г) и сливочном масле (250 г).

А еще один шарик мороженого и 20 банок консервированного тунца содержат одинаковое количество витамина А – более 20% от дневной нормы. Но перед тем, как съесть 5 шариков мороженого, подумайте о том, что по показателям они приравниваются к одному запеченному картофелю.

Как правильно для здоровья принимать витамины – смотрите видео:

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