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Классика и эксперименты: 5 готовых стильных образов для новогодней ночи

Сегодня, 09:40

Подбираем идеальный наряд к празднику от украинских дизайнеров

Мы знаем, о чем сейчас все ваши мечты – о сказочной новогодней ночи, когда уже можно будет загадать все желания и начать новый этап. Для таких моментов всегда хочется подобрать самый правильный образ – женственный и красочный, немного соблазнительный и подходящий новому году по цветовой палитре.

Классический вариант образа для новогодней ночи – платье в пол: лаконичное и на тонких бретелях, асимметричное, с плиссировкой, или же усыпанное стразами и блестками с открытыми плечами. Вариаций множество, главное – понять свои желания и подобрать идеальный наряд учитывая особенности фигуры и, конечно же, локации.

Платье Bevza
Цена: 525 евро

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Платье Burba
Цена: 7 200 грн

Дополнять такие платья тоже можно по-разному – от байкерских высоких сапог на скошенном каблуке в паре с косухой до атласных лодочек с двубортными пальто или пиджаком.

Платье Tattie
Цена: 180 долларов

Ночь на 1-е января идеальное время, чтобы выдохнуть после непростого и насыщенного года, уделить время гармонии и любви. Примерить изысканное платье миди или макси длины, идеально сочетающееся с пальто и шпилькой.

Платье Bobkova
Цена: 8 700 грн

А вот для игривого настроения и безудержной вечеринки, пусть даже и в домашних условиях, подойдет мини платье с летящими воланами и подчеркнутой линией плечей. Его лучше дополнять лаконичными, но блестящими аксессуарами нежных оттенков – от белоснежного и стального до пудрового и зефирного.

Платье One by One
Цена: 1 400 грн

Мы не смогли устоять против еще одного варианта праздничного образа – эффектный топ с аппликациями или объемным декором в сочетании с укороченными брюками прямого кроя. В таком ведь можно и в ресторан на ужин, и на вечеринку с друзьями, а после – и на романтическую прогулку по ночному городу залитому сиянием гирлянд.

Топ Litkovskaya
Цена: 750 евро

Изумрудно-дымчатая гамма позволит добавить яркие украшения: белоснежные лодочки, серьги из натурального жемчуга и небольшую футуристическую сумочку.

Уже не терпится примерить каждый из образов, а еще больше хочется скорее загадывать желания и целовать самых близких людей под бой курантов.

Ранее мы рассказывали как сделать модные и несложные прически на Новый год 2021.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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