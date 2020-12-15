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Что надеть на корпоратив в Zoom, чтобы выглядеть идеально

Сегодня, 19:06

Сидеть дома тоже нужно стильно

Надеемся, вы соблюдаете карантинные ограничения и дабы обезопасить себя, проводите время дома. В этом году новогодние праздники (как и все другие праздники 2020) мы встретим в уютной обстановке, а иногда с коллегами по ту сторону компьютера.

Но это вовсе не значит, что нужно сидеть перед монитором в худи и спортивках, игнорируя праздничный дресс-код. Сегодня.Lifestyle собрали несколько идей для стильных луков к новому году, в которых можно провести корпоратив в Zoom или любой другой платформе для видео-конференций, которой вы пользуетесь.

Что надеть для онлайн-корпоратива в 2020 году

Не отказывайтесь от любимой парадно-выходной одежды и наденьте на "домашний" корпоратив самое роскошное платье из своего гардероба. Покупать новую вещь совсем не обязательно, но если все же решитесь – выбирайте золотые оттенки, металлик или черный цвет.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Блестящие вещи в стразах или пайетках, если таковые имеются, уж точно дождались своего звездного часа. Когда как не сейчас стоит надеть что-то яркое и блестящее, чтобы сиять как новогодняя елка?

Фото: Pinterest

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Фото: Pinterest

Для более сдержанных натур подойдет аутфит с блузой в принт или объемным свитером, которые можно сочетать с длинной юбкой свободного кроя или удобными брюками. Главное – это комфорт.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Для вечеринки в режиме видео-конференции также подойдет наряд, который вы давно не решались надеть. Если, конечно, он не слишком открытый и будет уместен в данном случае. Это может быть ромпер с широкими штанинами или мерцающая блузка.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Если вы не успели еще похвастаться трендовой жилеткой, то смело надевайте ее поверх блузы c расклешенными рукавами или рубашки. Чтобы ваш образ не был слишком скучным – добавьте аксессуары на шею.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Дополните образ для корпоратива блестящей прической. Недавно мы как раз показывали 5 модных и несложных причесок на Новый год 2021.

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