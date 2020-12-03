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Как определить свой тип волос и правильно ухаживать за ним

Укладка будет безупречной, если сделана с учетом структуры, пористости, густоты волос

Будь то тонкие, густые, длинные, короткие, вьющиеся, кудрявые или прямые – ваши волосы заслуживают уважения, правильного ухода и лучших продуктов. Изучите структуру ваших волос, их пористость, густоту и потребности в уходе, чтобы ваша укладка выглядела безупречно!

Что означает тип волос?

Тип ваших волос в первую очередь зависит от их завивки. Количество завитков в волосах определяется волосяным фолликулом. Форма вашего фолликула определяет, будут ли ваши волосы:

прямые;

волнистые;

кудрявые.

Чем более овальный или асимметричный волосяной фолликул, тем более курчавыми будут волосы. Вы можете создать любые локоны при помощи укладки или химической завивки. Но ваш натуральный вид локона заложен в ДНК.

Какие типы волос бывают?

Андре Уокер, десятилетиями известный как стилист Опры Уинфри, разработал систему, которая классифицирует волосы по одному из четырех типов завитков:

тип 1: прямые волосы;

тип 2: волнистые волосы;

тип 3: вьющиеся волосы;

тип 4: кудрявые волосы.

Эти типы далее делятся на подкатегории в зависимости от плотности локонов и завитков. Классификация может показаться простой, но на самом деле все не так просто. У вас может быть тип 4C на макушке и 4A на висках. Волосы могут быть прямыми у корня и волнистыми на концах. Главное – это понять, что нужно именно вашему типу волос.

Тип 1: прямой

Волосы типа 1 не имеют естественного завитка. Отдельные пряди могут быть тонкими или более плотными, но они ниспадают, не завиваясь от корня до кончика.

Волосы типа 1 склонны к жирности, поэтому лучше избегать тяжелых сывороток или масел, чтобы не усугубить проблему. Идеально подойдут легкие спреи для создания текстуры, сухие шампуни. Слишком частое мытье волос первого типа может привести к чрезмерному выделению жира на коже головы, поэтому сухой шампунь с маслом чайного дерева и экстрактом эхинацеи Nua – благо для людей с прямыми жирными волосами.

Сухой шампунь с маслом чайного дерева и экстрактом эхинацеи Nua

Выбирая прическу, берите во внимание не только тип волос, но и форму лица. Актуальные сейчас стрижки боб и каре до подбородка также идеально подходят разным формам лица и прямым волосам.

Тип 2: волнистые волосы

Тип 2А

Естественное состояние волос второго типа – нежная взъерошенная текстура. От корней до уровня глаз ваши волосы довольно прямые. И от уровня глаз до кончиков у вас неопределенная волна.

Чтобы не сгладить эту волну, держитесь подальше от продуктов на масляной основе или кремообразных средств. Вместо этого стилисты рекомендуют усилить основу легким муссом или использовать гель, чтобы подчеркнуть волны.

Тип 2B

Как и в случае с 2A, волосы типа 2B вьются от середины к концам. Локоны имеют более выраженную S-образную форму. Для выпрямления может потребоваться немного больше усилий, но слегка небрежные пляжные локоны с легкостью можно создать, сбрызнув волосы соленой водой. Если же вы мечтаете о прямых волосах, используйте бальзам для выпрямления волос Smoothing Balm BE KEEN ON HAIR.

Бальзам для выпрямления волос Smoothing Balm BE KEEN ON HAIR

Бальзам с кератином и кондиционирующими веществами для непослушных и кудрявых волос заботится об их гладкости, устраняет спутывание, придает им блеск и эластичность.

Тип 2С

Наиболее четко выраженные S-образные волны относятся к типу 2C. Волна может начинаться от макушки и спускаться вниз. Волосы типа 2C часто бывают густыми и могут еще больше завиваться в сырую погоду. Сушите волосы этого типа с использованием диффузора (специальная насадка на фен с зубчиками), чтобы сделать локоны более выразительными.

Как обычно, девушки с вьющимися волосами стремятся сделать их прямыми, но частое выпрямление вредит волосам. Поэтому не поленитесь найти способы улучшить форму завитка и контролировать их. Must-have в таком случае – это шампунь для вьющихся и волнистых волос Wavy Shampo Inimitable Style HAIR COMPANY.

Шампунь для вьющихся и волнистых волос Wavy Shampo Inimitable Style HAIR COMPANY

Специальный шампунь-маска предназначен для усиления натуральных локонов. После применения данного шампуня нет необходимости использовать бальзам. Также двойной шампунь придает волосам мягкость и убирает с волос чрезмерную пушистость.

Тип 3: кудрявые

Тип 3А

У волос типа 3А S-образные локоны образуют крупные завитки с окружностью немного шире, чем большой конец конической свечи. Одно важное замечание по поводу укладки: расчесывание этого типа волос может нарушить четкость локонов и вместо четких завитков вы получите пушистую гриву. При таком типе волос лучше не носить хвост, потому что от такой укладки локоны потеряют форму. Тугие укладки не только вредят локонам, но также могут привести к истончению и выпадению волос.

Тип 3В

Локоны типа 3B имеют окружность среднего размера, как толстый маркер. Локоны растут от корней и имеют достаточный объем. Чтобы сохранить характерную спиралевидную форму, этим локонам обычно требуется влага. Однако избегайте силикона и сульфатов в средствах для завивки волос. Они могут временно укротить вьющиеся волосы, но со временем могут и высушить их, привести к ломкости и секущимся кончикам. Если вы уже заметили эту проблему, используйте флюид против секущихся кончиков Shining Fluid ING PROFESSIONAL.

Флюид против секущихся кончиков Shining Fluid ING PROFESSIONAL

Флюид максимально устраняет эффект "секущихся кончиков" и предотвращает его повторное появление. Средство создает эффект ламинирования и облегчает распутывание длинных и "сложных" волос, а также восстанавливает волосы которые подвергались химической обработке.

Тип 3C

Эти кудри плотные и упругие – они идеально наматываются на трубочку для питья. Чтобы сохранить четкость локонов, вместо расчесывания используйте несмываемый кондиционер и проведите по влажным волосам кончиками пальцев. Лучше сушить волосы без использования фена. Если все же без фена нельзя обойтись, используйте термозащитное молочко с Luminescina Inimitable Style HAIR COMPANY.

Термозащитное молочко с Luminescina Inimitable Style HAIR COMPANY

Защитная пленка, которую образуют активные вещества сыворотки, защитит волосы при термоукладке и обеспечит естественное увлажнение.

Тип 4: очень кудрявые волосы

Тип 4А

Волосы четвертого типа чаще всего встречается у людей африканского происхождения. Узор завитка для волос 4A представляет собой S-образную мелкую спираль. Волосы типа 4 – очень нежные и деликатные. С ними нужно быть очень осторожными, они требуют щедрого увлажнения. Маски, кондиционеры и кремы – хорошие варианты для сохранения здоровья волос.

Тип 4B

Завитки в волосах 4B зигзагообразные. Осторожно распутывайте их кончиками пальцев, используя большое количество несмываемого кондиционера для увлажнения. В натуральном состоянии локон может отличаться по длине от выпрямленного более чем на 75 %.

Тип 4C

Завитки типа 4С самые плотные и хрупкие. Их действительно легко сломать, если расчесывать грубо или слишком часто, и очень важно часто питать волосы с помощью кондиционеров и масок.

Как пористость и густота влияют на ваши волосы

Пористость

Пористость – это способность волос впитывать влагу. Если ваши волосы очень пористые, они имеют много "дырок" в поверхностном слое, называемом кутикулой.

У вас могут быть пористые волосы от природы, или они стали такими в результате химической и термической обработки. Если климат, в котором вы живете, влажный, ваши волосы могут завиваться. Это потому, что кутикула поглощает влагу из воздуха.

Хорошая новость в том, что пористые волосы также хорошо впитывают увлажняющие средства. Широкий ассортимент продуктов, от несмываемых кондиционеров до жирных масел, может закрыть отверстия и упростить уход за волосами. Если у вас пористые волосы и вы их окрашиваете, то наверняка замечали, что пигмент вымывается слишком быстро. Цвет очень быстро смывается! Чтобы этого не происходило, поможет специальная косметика. Шампунь "Стойкость цвета" Farbglanz Shampoo BE KEEN ON HAIR для окрашенных волос с кератином и экстрактом грецкого ореха защищает волосы от UV-лучей и предотвращает вымывание пигмента.

Шампунь "Стойкость цвета" Farbglanz Shampoo BE KEEN ON HAIR

Шампунь "Стойкость цвета", в отличие от обычных шампуней, позволяет на более длительное время сохранить насыщенность цвета. Комплекс высокоактивных компонентов, обогащенный кератином, укрепляет структуру волос и делает их более эластичными. Стабилизирующая маска с экстрактом шелка и алоэ вера Post Treatment HAIR COMPANY укрепляет чешуйки волос, способствует более стойкому цвету, питает и оживляет его в периоды между окрашиваниями.

Стабилизирующая маска с экстрактом шелка и алоэ вера Post Treatment HAIR COMPANY

Маска также содержит vibrarich активный компонент, который увеличивает яркость цвета и облегчает расчесывание волос.

Тест на пористость волос

1. Положите несколько прядей в емкость с водой.

2. Через несколько минут взгляните: волосы, которые плавают, имеют низкую пористость. Волосы, которые тонут, обладают высокой пористостью.

Плотность

Плотность волос – это количество волосков на голове. Если вы плохо видите кожу головы, вероятно, у вас густые волосы. Если вы можете видеть кожу головы даже без пробора, вероятно, у вас низкая густота волос. На густоту волос может влиять ряд факторов, включая стресс, гормоны во время беременности или менопаузы и питание. Визуально более густыми волосы поможет сделать прямой срез и однотонное окрашивание. Чтобы поддержать волосы после окрашивания, используйте серебристую маску Care Basics C:EHKO.

Серебристая маска Care Basics C:EHKO

Она специально создана для обесцвеченных и осветленных волос. Ее формула нейтрализует желтый оттенок и восстанавливает структуру волос. Активные компоненты маски – гидролизирующие белки пшеницы, масло черного тмина, алое вера, фиолетовый пигмент – укрепят структуру волоса и защитят осветленные и седые волосы от вымывания пигмента и уф-лучей.

pH 3,0 – 4,0

Тяжелые продукты могут лишить волосы с низкой густотой объема. Чтобы этого не произошло, ищите спреи для текстуры и легкие муссы. Для волос с высокой густотой можно использовать более густые кремы и масла для придания блеска и контроля.

Итог

Тип волос – это все, что связано с их завитками. Волосы типа 1 – прямые. Тип 2 лучше всего описать как волнистый. Волосы 3-го типа – вьющиеся, а 4-го типа – кудрявые. У вас могут быть разные завитки на разных частях головы.

Чтобы локоны оставались здоровыми, упругими и четкими, вам нужно поэкспериментировать с продуктами для ухода и укладки, чтобы найти те, которые лучше всего подходят для вас. Чем более кудрявые и пористые волосы, тем больше вероятность того, что вам потребуется интенсивное регулярное увлажнение для поддержания их здоровья.

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