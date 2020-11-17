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Берет, тюрбан и шапка: главные головные уборы этой зимы

17 ноября, 19:19

Разбираемся, чем дополнить образ этой зимой

Наступил сезон, в котором нельзя обойтись без головного убора. Этой осенью и зимой в моде привычные вязаные шапки, а также не самые теплые аксессуары, которые, однако, точно украсят ваш аутфит. Мы сделали подборку модных головных уборов – 2020-2021, чтобы ваша зима была яркой и стильной, несмотря на карантин.

Итак, какие же головные уборы будут модными в сезоне – 2020-2021? В первую очередь это береты. Их можно носить не только осенью, но и зимой. Этот очаровательный и романтичный аксессуар актуален в любом цвете и фасоне. Отлично сочетается как с романтичным, так и с повседневным образом.

Фото: Pinterest

Даша Квиткова рекомендует носить берет с классическим пальто и осенним мейком в коричневых тонах.

Фото: instagram.com/kvittkova
Фото: Pinterest

Следующий головной убор, с помощью которого можно утеплиться, – тюрбан. Абсолютный тренд сезона, который подойдет всем.

Фото: Pinterest

Вязаный тюрбан не испортит прическу и защитит от холода уши. Он гармонично смотрится с пальто или пуховиком любой длины и вообще выглядит довольно мило.

Фото: Pinterest

Отказываться от классической вязаной шапки зимой не стоит. Модные шапки – 2020-2021 в монохромной палитре украсят и дополнят casual look. Их можно сочетать с oversize-жакетами, длинными пальто, тедди-шубами и дутыми куртками.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Вязаная шапка может быть украшена помпоном из меха, быть в тон всему аутфиту или выделяться по цветовой гамме.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Модные вязаные шапки при желании можно заменить более элегантными и женственными головными уборами. Например, косынкой. Да, вы правильно прочитали. Косынка по праву считается модным головным убором – 2020-2021 и не сдает своих позиций даже зимой.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Платок на голове – идеальный вариант для любительниц яркого индивидуального стиля. Косынка однозначно привлечет внимание и станет изюминкой образа.

Фото: Pinterest

Кепи, которые мы носили в этом году, плавно перекочевали в следующий. Фаворитом сезона зима-2021 будет картуз с широким козырьком, без лишнего декора. А вот цветовых ограничений практически нет – выбирайте любой цвет, который вам по душе.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Кепи отлично подходит к косухе и любой кожаной одежде, гармонично смотрится с пиджаком, тренчем или шерстяным пальто.

Фото: Pinterest

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