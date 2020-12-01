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Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2020 года: подходящие дни для смены имиджа

Сегодня, 16:24

Узнайте, когда лучше всего окрашивать волосы в декабре-2020 по лунному календарю, а в какие дни не стоит менять свой имидж

Когда лучше всего красить волосы в декабре, согласно лунному календарю, чтобы блистательно выглядеть на Новый год-2021, и чтобы ваш новый внешний вид радовал и приносил здоровье, успех и комплименты от окружающих? Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос в декабре 2020 года на каждый день и выбирайте оптимальное время для обновления своего образа.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос
Фото: Pinterest

Лунный календарь на декабрь-2020: когда можно и нельзя красить волосы

1 декабря – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

2 декабря – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос
Фото: Pinterest

3 декабря – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

4 декабря – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

5 декабря – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

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6 декабря – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

7 декабря – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

8 декабря – 24 лунный день. Благоприятный день для окрашивания шевелюры, особенно в более темные оттенки.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос
Фото: Pinterest

9 декабря – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

10 декабря – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

11 декабря – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос
Фото: Pinterest

12 декабря – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

13 декабря – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

14 декабря – 30, 1 лунный день. Смена цвета волос на стыке лунных дней может принести проблемы и отвлечь от важных дел.

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15 декабря – 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

16 декабря – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

17 декабря – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

18 декабря – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос
Фото: Pinterest

19 декабря – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

20 декабря – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

2 1 декабря – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

2 2 декабря – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос
Фото: Pinterest

2 3 декабря – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

2 4 декабря – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

2 5 декабря – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

2 6 декабря – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос
Фото: Pinterest

27 декабря – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

28 декабря – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

29 декабря – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

30 декабря – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

31 декабря – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

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