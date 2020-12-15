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На шпильках по песку: в пустыне состоялся показ летней коллекции Saint Laurent (видео)

Сегодня, 17:40

Показ прошел онлайн, без зрителей

Парижский дом моды Saint Laurent одним из первых создал виртуальную сцену для своей последней коллекции в прямом эфире. Креативный директор Энтони Ваккарелло сумел передать всю эстетику шоу летней женской коллекции 2021.

Сидя у себя дома, в любой точке мира, вы можете перенестись в пустыню, где вокруг только песок и модели, шагающие по нему на высоких каблуках.

"Приглашение к бегству от действительности. Пустыня, ее мягкий и бесконечный пейзаж. Коллекция посвящена свободе передвижения", – говорится на официальной странице бренда в Instagram.

Несмотря на пандемию, Saint Laurent также показали в сентябре фильм о мужской коллекции весна-2021 года, в котором модели были одеты в великолепные наряды на фоне Эйфелевой башни.

Напомним, легендарный музыкант Ленни Кравитц стал лицом нового мужского аромата Y бренда Saint Laurent.

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