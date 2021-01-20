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Обама, Буш и Клинтон: в чем на инаугурацию Байдена пришли экс-первые леди США

Сегодня, 20:30

В Вашингтоне состоялась официальная часть инаугурации президента США

Сегодня, 20 января, в Вашингтоне прошла официальная часть инаугурации Джо Байдена, который стал 46-м президентом США.

Мы уже описали, какой наряд для торжественного мероприятия выбрала его супруга Джилл Байден, а теперь предлагаем посмотреть, что надели бывшие первые леди США – Мишель Обама, Хиллари Клинтон и Лора Буш.

Мишель Обама

Мишель облачилась в шикарный костюм бордового оттенка от дизайнера Серджио Хадсона. Комплект состоит из широких брюк, водолазки и пальто. Талию супруги Барака Обамы украсил широкий ремень с золотистой бляшкой.

Барак и Мишель Обама
Барак и Мишель Обама
Фото: Getty Images

Свой образ Мишель дополнила черными кожаными перчатками и черной маской, которая сейчас является важным атрибутом на всех массовых мероприятиях.

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Хиллари Клинтон

Бывшая первая леди и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон надела свой фирменный брючный костюм в монохромном стиле, состоящий из блейзера, брюк, шарф с рюшами и пальто более темного оттенка.

Билл и Хиллари Клинтон
Билл и Хиллари Клинтон
Фото: Getty Images

Лора Буш

Бывшая первая леди США, супруга Джорджа Буша, Лора Буш надела темно-синее пальто поверх темно-серого платья и прозрачных колготок. Она дополнила образ длинным серебряным ожерельем, светло-серой маской и балетками.

Джордж и Лора Буш
Джордж и Лора Буш
Фото: Getty Images

Мы также сообщали, что Мелания и Дональд Трамп покинули Белый дом. Узнайте, в чем была Мелания на своем последнем мероприятии в качестве первой леди США.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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