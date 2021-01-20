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Чета Трамп покинула Белый дом. Мелания выбрала стильный наряд total black (фото)

Сегодня, 16:44

Первая леди США облачилась в Chanel и Dolce&Gabbana

Сегодня, 20 января, президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп покинули Белый дом. Они улетели на объединенную базу ВВС "Эндрюс" в штате Мэриленд. Смотрим, какой наряд Мелания выбрала для прощального мероприятия.

Первая леди, как всегда, облачилась в невероятно стильный аутфит. Мелания надела черный жакет Chanel и платье Dolce & Gabbana.

Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп
Фото: Getty Images

Свой наряд госпожа Трамп дополнила сумочкой от Birkin, черными перчатками и черными солнцезащитными очками. Завершили образ лодочки на каблуке в тон образу.

Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп
Фото: Getty Images

Отметим, что это был последний выход в свет Мелании в качестве первой леди США. Совсем скоро ее место займет Джилл Байден. Ранее мы сравнивали стиль Джилл и Мелании.

Сегодня, 20 января, состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. На ней выступят многие знаменитости.

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