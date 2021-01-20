Джилл Байден показала элегантный пурпурный наряд перед инаугурацией

Супруга Джо Байдена надела пальто из будущей коллекции малоизвестного дизайнера

Уже сегодня состоится инаугурация 78-летнего Джо Байдена, которую мы так ждем в особенности ради наряда Джилл Байден. Избранный президент с супругой уже прибыли в Вашингтон, где вчера Джилл показала свой шикарный аутфит перед тем, как станет первой леди США.

Как сообщает Entertainment Tonight, для своего последнего выхода перед церемонией Джилл Байден надела пурпурное пальто предстоящей коллекции осень/зима 2021 нью-йоркского дизайнера Джонатана Коэна. Ее маска с принтом – от The Studio, создана из остатков ткани предыдущих коллекций. В тон к пальто и маске супруга Байдена дополнила образ перчатками и туфлями с острым носком.

Джо Байден, Джилл Байден, Камала Харрис и Дуг Эмхофф Фото: Getty Images

Вместе с избранным президентом Джо Байденом, избранным вице-президентом Камалой Харрис и будущим вторым джентльменом США Дагом Эмхоффом посетили мемориал Линкольна, чтобы почтить память жертв COVID-19.

Джилл Байден Фото: Getty Images

Напомним, что инаугурация Джо Байдена состоится сегодня, 20 января в 19:00 по киевскому времени.

Ранее мы рассказали, что будет носить Джилл Байден на посту первой леди США.

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