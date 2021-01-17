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От Жаклин Кеннеди до Джилл Байден: что надевали на инаугурацию первые леди США (видео)

Сегодня, 14:51

Смотрим лучшие образы жен президентов

Голубой костюм и образ шестидесятых, как у Жаклин Кеннеди – так запомнилась американцам Мелания Трамп во время инаугурации ее мужа, Дональда Трампа, несколько лет назад. Мишель Обама подбирала образы дважды: один раз предпочла бледно-зеленый цвет, второй – темно-синий.

Как подбирают наряд первые леди и что это символизирует, узнайте в нашем материале. К слову, ранее мы сравнивали образы Джилл Байден и Мелании Трамп.

Анна Левицкая, новости "Сегодня", телеканал "Украина"

Жаклин Кеннеди

Жаклин Кеннеди – стала одной из самых молодых первых леди за всю историю США. На официальной церемонии она была в пальто, а на балу – в платье кремового оттенка, тяжелой атласной накидке и перчатках.

Жаклин и Джон Кеннеди
Кадр из видео

Хиллари Клинтон

От того, какой наряд выберет хозяйка Белого дома, зависит ее имидж на много лет вперед. Неосторожно повела себя Хиллари Клинтон во время второй инаугурации своего мужа – из-за стоимости вышитого кристаллами платья пресса устроила настоящий скандал.

Скандальное платье Хиллари Клинтон
Кадр из видео

Администрации Белого дома пришлось выступить с заявлением о том, что Хиллари выложила из кармана свои четыре с половиной тысячи долларов на этот наряд.

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Мишель Обама

Мишель Обама выбрала для официальной церемонии платье-футляр и пальто от дизайнера кубинского происхождения. Таким образом подчеркнула свою симпатию к мигрантам.

Мишель Обама на инаугурации
Фото: GettyImages

Мелания Трамп

Конечно же, пресса пристально следила за образом Мелании Трамп. За несколько дней до церемонии инаугурации Дональда ходили слухи, что его супруга может изменить традициям и выбрать наряд не от американского дизайнера.

В конце концов Мелания не стала рисковать. Она покорила зрителей нежно-голубым костюмом от Ralph Lauren.

Мелания Трамп в Ralph Lauren
Мелания Трамп в Ralph Lauren
Фото: Getty Images

Джилл Байден

А во что впитается следующая первая леди США, Джил Байден? Известно, что она любит дизайнера Габриелу Херст – ее коктейльное платье Джилл надевала на президентские дебаты своего мужа.

Джо и Джилл Байден
Джо и Джилл Байден
Фото: Getty Images

Что касается главного героя будущей инаугурации 20 января, то ходят слухи, что именно Ральф Лорен может участвовать в создании костюма. Но пока детали наряда для церемонии хранятся в секрете.

Большинство бывших президентов США выбирали для церемонии темно-синие цвета. Известно, что будущий 46-й президент США во многом вдохновлялся образами Джона Кеннеди, по которому наблюдал еще в юности.

Ранее мы также обсуждали, что будет носить Джилл Байден на посту первой леди США.

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