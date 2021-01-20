Обама, Буш і Клінтон: у чому на інавгурацію Байдена прийшли колишні перші леді США

У Вашингтоні відбулася офіційна частина інавгурації президента США

Сьогодні, 20 січня, у Вашингтоні пройшла офіційна частина інавгурації Джо Байдена, який став 46-м президентом США.

Ми вже описали, яке вбрання для урочистого заходу вибрала його дружина Джилл Байден, а тепер пропонуємо подивитися, що одягли колишні перші леді США – Мішель Обама, Гілларі Клінтон і Лора Буш.

Мішель Обама

Мішель вбралася в шикарний костюм бордового відтінку від дизайнера Серджіо Хадсона. Комплект складається з широких штанів, водолазки і пальта. Талію дружини Барака Обами прикрасив широкий ремінь із золотистою бляшкою.

Барак і Мішель Обама Фото: Getty Images

Свій образ Мішель доповнила чорними шкіряними рукавичками і чорною маскою, яка зараз є важливим атрибутом на всіх масових заходах.

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Гілларі Клінтон

Колишня перша леді і ексдержсекретарка США Гілларі Клінтон одягла свій фірмовий брючний костюм у монохромному стилі, що складається з блейзера, брюк, шарфа з рюшами і пальта темнішого відтінку.

Білл і Гілларі Клінтон Фото: Getty Images

Лора Буш

Колишня перша леді США, дружина Джорджа Буша, Лора Буш одягла темно-синє пальто поверх темно-сірої сукні та прозорих колготок. Вона доповнила образ довгим срібним намистом, світло-сірою маскою і балетками.

Джордж і Лора Буш Фото: Getty Images

Ми також повідомляли, що Меланія і Дональд Трамп залишили Білий дім. Дізнайтеся, у чому була Меланія на своєму останньому заході як перша леді США.

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