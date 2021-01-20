Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пока супруг у руля: что Джилл Байден будет делать в качестве первой леди США

Сегодня, 13:22

Джилл не планирует бросать свою основную работу

После сегодняшней инаугурации Джилл Байден официально можно называть новой первой леди США. И пока ее супруг Джо будет управлять страной, 69-летняя Джилл не собирается бросать свою деятельность за пределами Белого дома.

Чем Джилл Байден займется будучи первой леди, и что от нее ожидать, читайте далее в материале.

Джилл и Джо Байдены
Джилл и Джо Байдены
Фото: instagram.com/drbiden

Как Джилл встретила Джо Байдена

Джилл и Джо познакомились, когда будущий президент был 33-летним сенатором штата Делавэр, и к тому же вдовцом. Его супруга погибла, оставив Байдену двоих сыновей.

Политик пять раз делал предложение Джилл, но та отказывала, боясь снова выходить замуж – на момент их знакомства девушка переживала бракоразводный процесс.

Джилл и Джо Байден, 1975 год
Фото: twitter.com/DrBiden

Читайте также:
От Жаклин Кеннеди до Джилл Байден: что надевали на инаугурацию первые леди США (видео)

Вскоре пара поженилась, а Джилл родила девочку. Вместе с ней она воспитывала сыновей Джо. В газетах писали, что как-то утром, когда Байден чистил зубы, к нему в ванную забежали Бо и Хантер и сказали: "Папа, кажется, нам пора жениться на Джилл".

Скриншот: newspapers.com

Джилл Байден – первая работающая FOTUS

По профессии Джилл Байден – учительница. Она амбициозна, трудолюбива, имеет степень доктора наук. Джилл давно дала понять, что семья и деятельность супруга нисколько не мешают ее личной карьере, которая для женщины далеко не на последнем месте.

Джилл Байден
Джилл Байден
Фото: Getty Images

Джилл успевала помогать Джо Байдену, участвовав в президентских кампаниях, выступала с Мишель Обамой, произносила свои речи перед толпами, а после проводила время с учащимися, честно ответственно исполняя роль учительницы.

Именно поэтому Джилл планирует работать за пределами Белого дома, продолжая свою карьеру профессора английского языка в Общественном колледже Северной Вирджинии.

Что Джилл Байден будет делать как первая леди США

За несколько лет Джилл и Джо Байдены построили образ образцовой американской семьи. Сторонники сравнивают пару с Бараком и Мишель Обама.

Джилл Байден активная и современная женщина, которая будет использовать свой статус хозяйки Белого дома для продвижения собственных инициатив.

Джо и Джилл Байден
Джо и Джилл Байден
Фото: Getty Images

Первая леди Соединенных Штатов – должность, хоть и не прописанная в американской конституции, но от этого не менее важная и влиятельная.

Мелания Трамп во время президентства своего мужа занималась борьбой с буллингом, Мишель Обама продвигала спорт и поддерживала американских военных, Хиллари Клинтон работала над реформой здравоохранения. Что же будет делать Джилл Байден – покажет время.

Джо и Джилл Байдены. Фото: facebook.com/joebiden
Джо и Джилл Байдены. Фото: facebook.com/joebiden

Вероятно, что как учитель она будет озабочена вопросами образования и теми инициативами, которыми занималась еще будучи второй леди.

В интервью Джилл неоднократно озвучивала, что намерена уделять приоритетное внимание дошкольному образованию и детскому саду: "Нам нужны хорошие программы чтения, и нам нужно равенство в школах. Мы конкурируем на этом глобальном рынке, и положение США должно улучшиться".

Напомним, ранее мы писали, что будет носить Джилл Байден на посту первой леди США, сравнивали ее стиль с Меланией Трамп и Мишель Обама.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Первая леди страны: как это работает в США Это женщины, которые стоят за самыми влиятельными мужчинами США: что о них известно (видео)
первая леди Джилл Байден
Реклама

Новости партнеров

На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Мексике по-прежнему жарко. Жена Бойко повышает градус
На пляже в Мексике по-прежнему жарко. Жена Бойко повышает градус
10 самых красивых женщин 2020 года по мнению пользователей в Сети
10 самых красивых женщин 2020 года по мнению пользователей в Сети
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко

Популярные статьи

Сегодня, 12:06Звездно

Скоро их будет трое: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 20:48Звездно

"Нужно ставить на место": молодая жена Павлика пожаловалась на невоспитанных соседей

Вчера, 11:54Вкусно

Что полезно для нашей печени, а что еще больше ее нагрузит – советует диетолог

Вчера, 10:01Events

Крещение-2021: самые сильные молитвы

Вчера, 09:31Фаново

Крещение Гоcподне-2021: что ни в коем случае нельзя делать 19 января

Вчера, 09:07Фаново

Крещение Гоcподне-2021: прикольные поздравления в прозе и открытки

Вчера, 05:24Психо

Гороскоп на 19 января: Овну нужен вечер в обнимку с любимым человеком, а у Тельцов будет день-ракета

Вчера, 01:44Events

С Крещением Господним: поздравления, стихи и красочные открытки

18 январяEvents

Поздравления с Крещением: яркие открытки, картинки, стихи и пожелания

18 январяEvents

Как и когда святить воду на Крещение Гоcподне-2021

18 январяEvents

Крещение Господне: дата, история, традиции и приметы праздника

18 январяЗдорово

Где окунуться в прорубь на Крещение-2021 в Киеве: 8 лучших мест

18 январяЗвездно

"Предатели нам не нужны": в Сети раскритиковали возвращение Ани Лорак в Украину

18 январяФаново

Крещенский сочельник: что ни в коем случае нельзя делать

18 январяЗвездно

У кого лучше: Тодоренко с Топаловым повторили экстремальное фото Дорофеевой и Дантеса

17 январяФаново

Купание на Крещение 2021: народные традиции

Новости партнеров

Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Оля Полякова натрапила на жорсткий хейт через новий образ
Оля Полякова натрапила на жорсткий хейт через новий образ
Исхудавшая Пугачева произвела фурор в сети (фото)
Исхудавшая Пугачева произвела фурор в сети (фото)

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять