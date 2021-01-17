Prada показала первую мужскую коллекцию. Смотрите, как это выглядит (фото)

Это совместная работа Миуччи Прады и Рафа Симонса

Миучча Прада и Раф Симонс представили долгожданную мужскую коллекцию Prada сезона осень/зима 2021. Об их коллаборации стало известно еще осенью 2020 года, когда состоялся первый совместный карантинный показ дуэта.

В новой работе Прады и Симонса прослеживается почерк обоих дизайнеров, а Рафу, очевидно, намного проще работать с мужской одеждой.

Фото: Prada

Моделями на показе Prada, конечно, были мужчины. Они демонстрировали приталенные и обтягивающие вещи, подчеркивающие фигуру.

Фото: Prada

Парни появлялись на подиуме в водолазках и топах черного и фиолетового цветов, в тонких кардиганах и лосинах.

Фото: Prada

Фото: Prada

Впечатляют и образы с вязанными и трикотажными жилетками на пуговицах, в сочетании с объемными пальто и укороченными брюками.

Смотрите весь показ Prada Fall/Winter 2021 онлайн:

Напомним, что ранее Adidas и Prada представили коллаборацию: как выглядят кроссовки из новой коллекции.

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