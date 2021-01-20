С кристаллами Swarovski: какой наряд для инаугурации выбрала Джилл Байден

Джо Байден и его супруга Джилл Байден выбрали стильные наряды от американских брендов

Инаугурация президента США Джо Байдена уже началась. И уже можно оценить наряд новой первой леди США Джилл Байден.

Для инаугурации супруга президента выбрала голубое платье от нью-йоркского дизайнера Александры О'Нил, основавшей бренд Markarian. Отмечается, что платье расшито кристаллами Swarovski. Не забыла первая леди США и о защитной маске.

Джилл и Джо Байден Фото: Getty Images

Как и предполагалось, Джо Байден появился на инаугурации в костюме американского бренда Ralph Lauren.

Джилл и Джо Байден Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы анализировали, какие наряды будет выбирать первая леди США Джилл Байден.

Ранее мы рассказывали, что будет делать Джилл Байден в качестве первой леди США. Также предлагаем узнать, что известно о супруге президента США Джо Байдена.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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