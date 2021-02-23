Лучшие образы Недели моды в Лондоне: главные цвета и тренды 2021-2022

London Fashion Week не обошла стороной тему гендерного равенства

В Лондоне завершилась Неделя моды сезона осень/зима 2021-2022, которая состоялась по всем правилам периода пандемии – без зрителей и всевозможных ивентов. Показов было много, но мы выбрали самые яркие и интересные, на наш взгляд, луки, которые точно отражают главные тренды сезона.

Мода привносит нотку волшебства и фантазий в это непростое время. Вспомним только невероятную коллекцию Dior. Британские дизайнеры расширили границы своего творчества, представив множество свежих и смелых образов.

Так, Харрис Рид, которая одевала Гарри Стайлса в платья и юбки для фотосессии Vogue, презентовала мужскую коллекцию, в которой напрочь стерла гендерные границы. Модели позировали в тюле и пышных тканях, объемных луках из переработанной ткани. Выглядит дорого и красиво.

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Но "королевой тюля" британцы все же считают Молли Годдард. Этот материал дизайнер умело интегрировала в классические аутфиты с красной клеткой, костюмами и вязаными жилетами. От коллекции веет атмосферой школы, панковской культуры и праздником.

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Нельзя обойти стороной коллекцию Вивьен Вествуд. Она будто вдохновлена стилем рококо, смешанным с фирменным пошивом одежды и драпировкой дизайнера. К слову, более 90% материалов были изготовлены с меньшим воздействием на окружающую среду, в том числе из переработанного денима.

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Предлагаем взглянуть на еще несколько луков с лондонской Недели моды от разных дизайнеров.

Burberry

Фото: londonfashionweek.co.uk

Roksanda

Фото: londonfashionweek.co.uk

Roland Mouret

Фото: londonfashionweek.co.uk

Emilia Wickstead

Фото: londonfashionweek.co.uk

Osman Yousefzada

Фото: londonfashionweek.co.uk

Yuhan Wang

Фото: londonfashionweek.co.uk

Palmer Harding

Фото: londonfashionweek.co.uk

Matty Bovan

Фото: londonfashionweek.co.uk

Ahluwalia

Фото: londonfashionweek.co.uk

Art School

Фото: londonfashionweek.co.uk

Ранее мы рассказывали, как прошла Ukrainian Fashion Week.

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