Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Кращі образи Тижня моди у Лондоні: головні кольори і тренди 2021-2022

Сьогодні, 12:30

London Fashion Week не обійшов стороною тему гендерної рівності

У Лондоні завершився Тиждень моди сезону осінь/зима 2021-2022, який відбувся за всіма правилами періоду пандемії – без глядачів і всіляких івентів. Показів було багато, але ми вибрали найяскравіші та найцікавіші, на наш погляд, луки, які точно відображають головні тренди сезону.

Мода привносить нотки чарівництва і фантазій у цей непростий час. Згадаймо тільки неймовірну колекцію Dior. Британські дизайнери розширили межі своєї творчості, представивши безліч свіжих та сміливих образів.

Так, Гарріс Рід, яка одягала Гаррі Стайлса у сукні і спідниці для фотосесії Vogue, презентувала чоловічу колекцію, в якій геть стерла гендерні кордони. Моделі позували в тюлі та пишних тканинах, об'ємних луках з переробленої тканини. Виглядає дорого і красиво.

Фото: londonfashionweek.co.uk
Фото: londonfashionweek.co.uk
Фото: londonfashionweek.co.uk
Фото: londonfashionweek.co.uk
Фото: londonfashionweek.co.uk

Але "королевою тюлю" британці все ж вважають Моллі Годдард. Цей матеріал дизайнерка вміло інтегрувала в класичні аутфіти з червоною клітинкою, костюмами і в'язаними жилетами. Від колекції віє атмосферою школи, панківської культури і свята.

Фото: londonfashionweek.co.uk
Фото: londonfashionweek.co.uk
Фото: londonfashionweek.co.uk
Фото: londonfashionweek.co.uk
Фото: londonfashionweek.co.uk

Не можна обійти стороною колекцію Вів'єн Вествуд. Вона ніби натхненна стилем рококо, змішаним з фірмовим пошиттям одягу і драпіруванням дизайнерки. До слова, більше 90% матеріалів були виготовлені з меншим впливом на навколишнє середовище, зокрема із переробленого деніму.

Фото: londonfashionweek.co.uk
Фото: londonfashionweek.co.uk

Читайте також:
Фісташковий вінтаж і коричневий ретро: ТОП-5 фешн-трендів цієї весни

Фото: londonfashionweek.co.uk
Фото: londonfashionweek.co.uk
Фото: londonfashionweek.co.uk

Пропонуємо поглянути на ще декілька луків з лондонського Тижня моди від різних дизайнерів.

Burberry
Фото: londonfashionweek.co.uk
Roksanda
Фото: londonfashionweek.co.uk
Roland Mouret
Фото: londonfashionweek.co.uk
Emilia Wickstead
Фото: londonfashionweek.co.uk
Osman Yousefzada
Фото: londonfashionweek.co.uk
Yuhan Wang
Фото: londonfashionweek.co.uk
Palmer Harding
Фото: londonfashionweek.co.uk
Matty Bovan
Фото: londonfashionweek.co.uk
Ahluwalia
Фото: londonfashionweek.co.uk
Art School
Фото: londonfashionweek.co.uk

Раніше ми розповідали, як пройшов Ukrainian Fashion Week .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Справжнє мистецтво, або Яким виявився перший кутюрний Тиждень моди у 2021-му ТОП-5 модних кольорів цієї весни Як виглядати стильно в будь-якому віці: 5 важливих порад чоловікам
мода тиждень моди покази
Реклама

Новини партнерів

Нежные и воздушные пончики на сметане: рецепт с фото
Нежные и воздушные пончики на сметане: рецепт с фото
Медовые крылышки в духовке - вкусно и недорого для всей семьи
Медовые крылышки в духовке - вкусно и недорого для всей семьи
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе

Популярні статті

Сьогодні, 11:37Смачно

Готуємо правильний рис для домашніх суші та ролів

Вчора, 19:16Зірково

Оля Полякова пожартувала над Аліною Гросу та отримала від неї відповідь – відео

Вчора, 17:46Смачно

Пироги та пиріжки з капустою: 3 рецепти начинки

Вчора, 15:12Смачно

Ваш бісквіт погано спікся? От 5 помилок при випіканні

Вчора, 14:52Психо

Рейтинг дружин по знаку зодіаку: хто найкраща?

Вчора, 13:05Зірково

Дуже сумний принц Чарльз відвідав хворого 99-річного батька в лікарні: фото

Вчора, 11:18Смачно

Як приготувати смачний хумус: 5 рецептів східної закуски

Вчора, 05:19Психо

Гороскоп на сьогодні 22 лютого: Близнюкам потрібно видихнути, а Раків чекає спокійний понеділок

Вчора, 01:03Зірково

"Голос країни": в Мережі жорстко критикують Надію Мейхер після виступу "Алібі" на шоу

21 лютогоПсихо

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого: всі знаки зодіаку

21 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 21 лютого: Водолію потрібно розслабитися, а у Риб вдалий день

21 лютогоEvents

21 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

20 лютогоЗірково

Винник танцював з Каменських, а Данилко плакав: як пройшов п'ятий ефір шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Секрет розкрито: хто ховався в костюмі Кози на шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Учасниця "Маски" змусила плакати Андрія Данилка

20 лютогоЗірково

"Біль щохвилини": дочка Анастасії Заворотнюк опублікувала тривожний пост в Instagram

Новини партнерів

Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Шоколадный торт Минутка без выпечки из печенья (рецепт)
Шоколадный торт Минутка без выпечки из печенья (рецепт)
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Санта Димопулос выразила слова поддержки Оксане Марченко
Санта Димопулос выразила слова поддержки Оксане Марченко
Медовые крылышки в духовке - вкусно и недорого для всей семьи
Медовые крылышки в духовке - вкусно и недорого для всей семьи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти