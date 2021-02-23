Кращі образи Тижня моди у Лондоні: головні кольори і тренди 2021-2022

London Fashion Week не обійшов стороною тему гендерної рівності

У Лондоні завершився Тиждень моди сезону осінь/зима 2021-2022, який відбувся за всіма правилами періоду пандемії – без глядачів і всіляких івентів. Показів було багато, але ми вибрали найяскравіші та найцікавіші, на наш погляд, луки, які точно відображають головні тренди сезону.

Мода привносить нотки чарівництва і фантазій у цей непростий час. Згадаймо тільки неймовірну колекцію Dior. Британські дизайнери розширили межі своєї творчості, представивши безліч свіжих та сміливих образів.

Так, Гарріс Рід, яка одягала Гаррі Стайлса у сукні і спідниці для фотосесії Vogue, презентувала чоловічу колекцію, в якій геть стерла гендерні кордони. Моделі позували в тюлі та пишних тканинах, об'ємних луках з переробленої тканини. Виглядає дорого і красиво.

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Але "королевою тюлю" британці все ж вважають Моллі Годдард. Цей матеріал дизайнерка вміло інтегрувала в класичні аутфіти з червоною клітинкою, костюмами і в'язаними жилетами. Від колекції віє атмосферою школи, панківської культури і свята.

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Не можна обійти стороною колекцію Вів'єн Вествуд. Вона ніби натхненна стилем рококо, змішаним з фірмовим пошиттям одягу і драпіруванням дизайнерки. До слова, більше 90% матеріалів були виготовлені з меншим впливом на навколишнє середовище, зокрема із переробленого деніму.

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Фото: londonfashionweek.co.uk

Пропонуємо поглянути на ще декілька луків з лондонського Тижня моди від різних дизайнерів.

Burberry

Фото: londonfashionweek.co.uk

Roksanda

Фото: londonfashionweek.co.uk

Roland Mouret

Фото: londonfashionweek.co.uk

Emilia Wickstead

Фото: londonfashionweek.co.uk

Osman Yousefzada

Фото: londonfashionweek.co.uk

Yuhan Wang

Фото: londonfashionweek.co.uk

Palmer Harding

Фото: londonfashionweek.co.uk

Matty Bovan

Фото: londonfashionweek.co.uk

Ahluwalia

Фото: londonfashionweek.co.uk

Art School

Фото: londonfashionweek.co.uk

Раніше ми розповідали, як пройшов Ukrainian Fashion Week .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися