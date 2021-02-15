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Фисташковый винтаж и коричневый ретро: ТОП-5 фешн-трендов этой весны

Сегодня, 12:08

Наш фаворит – корсеты!

Февральские морозы скоро уйдут, а через месяц можно уже будет забыть о пуховике и теплых колготах. И что же мы будем надевать этой весной? Досрочный ответ – все самое красивое!

Сегодня.Lifestyle собрали главные тренды весны 2021, которые точно не оставят равнодушными.

Напомним, что недавно мы рассказывали о самых модных джинсах 2021-го, и о том, с чем их носить.

ТОП-5 фэшн-трендов весны 2021

Корсеты

Этот элемент гардероба все больше набирает популярность. Корсеты можно носить как базу, а можно надевать поверх блузы или платья, комбинировать с костюмами, и вообще миксовать как и с чем хочется.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Коричневый монохром

Образы с несколькими оттенками коричневого выглядят элегантно и очень красиво. Главное здесь – не перестараться и убрать лишние детали, типа принтов и декора на одежде.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Мягкий зеленый

Еще один шикарный тренд весны 2021 – пастельный зеленый цвет в одежде. Вы также можете собирать аутфиты с несколькими оттенками зеленого, или сочетать его с белым, серым или черным.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Открытая спина

Топы и блузы с открытой спиной – must have не только этой весны, но и лета. Эта утонченная деталь придаст любому луку загадочности и чувственности.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Лучше всего блузы с открытой спиной смотрятся в дуэте со штанами или не длинной юбкой.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Ботфорты из 70-х

Высокие сапоги на толстых каблуках, какие носили модницы в 70-х, просто идеальный вариант для весны. Очень классно такая обувь выглядит с коротким платьем, юбкой или сарафаном.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Ботинки могут быть и короткими, но главное – на платформе и каблуках, чтобы вас было видно за километр.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Бонус

Чтобы описать то, что будет модно носить весной 2021-го – мы однозначно выберем слово винтаж. Старые джемперы, короткие вязаные кардиганы, блузы с рюшами и "золотыми" пуговицами, ленты, банты, вельвет и платформа – все это будет актуальным в новом сезоне.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Плюс "старых" вещей в том, что они носятся с джинсами и современными моделями обуви, что позволяет создавать практичные и удобные образы.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Ранее мы объясняли как носить самый трендовый цвет 2021 года.

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