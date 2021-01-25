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Мистика и средневековье: посмотрите на новую коллекцию модного дома Dior (видео)

Сегодня, 20:38

Коллекцию представили с помощью фильма

Не успели мы отойти от совместного показа Миуччи Прады и Рафа Симонса, как Dior представили свои последние творения от кутюр в цифровом формате.

Новая коллекция посвящена мистическим картам Таро, которыми увлекался Кристиан Диор, будучи весьма суеверным человеком.

Фото: Dior

Вещи из коллекции Dior весна-лето 2021 вдохновлены колодой Таро Visconti-Sforza из 15 века. Именно потому креативный директор модного дома Мария Грация Кьюри представила своих моделей как персонажей карт – Отшельник, Луна, Императрица, Дьявол позировали в совершенно сказочных платьях из парчи и шелка.

Фото: Dior

Вся коллекция соткана из кружев и узоров ручной работы. От всей это работы веет атмосферой средневековья и мистики.

Фото: Dior

Для рекламной кампании режиссер Маттео Гарроне даже снял мини-фильм.

Ранее мы рассказывали как прошел мужской показ Louis Vuitton во время пандемии.

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